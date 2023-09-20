Что известно о нападавшем 20 сентября на девочек в Рязани подростке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 20 сентября в родительских чатах рязанских школ стала появляться информация о некоем парне в маске, который нападал на школьниц и душил. Что известно о напдавшем, последняя информация.

По словам родителей, происходили нападения у школы №19/25 (улица Островского, 24) и школы №75 (проезд Васильевский, 7).

«Из кустов сада №27 (переулок Васильевский, 1 – недалеко от школы №75 – Ред.) выбежал парень в маске и перчатках. Напала на [указывается фамилия девочки] из 7 класса, начал ее душить. Я подбежала к ней, позвонила родителям, отвела в школу. Через 15 минут звонит муж, говорит, что на девочку из 8 класса - дочь наших друзей напал парень у Сбербанка нашего, повалил на землю, начал душить. Мы около школы сейчас встретились вызвали полицию», - написала одна из родительниц, ставшая свидетельницей одного из нападений.

Если верить родительским перепискам, нападения сначала происходили в Дашково-Песочне, потом в Горроще.

Спустя некоторое время все в тех же чатах появилась и ориентировка на нападавшего. Приметы: рост средний, среднее телосложение, на лице медицинская маска. Одет в зеленую куртку-бомбер, темно-синие джинсы, строительные перчатки, черные ботинки.

Уже в 13:06 родители сообщили, что негодяя задержали:

«Задержали. Подросток (ученик 9 класса). Состоит на учете в психдиспансере». А спустя 20 минут о задержании официально проинформировало УМВД России по Рязанской области:

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району по горячим следам задержали 16-летнего учащегося одной из школ города Рязани. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», - говорится в сообщении.

С 1 октября в Рязани и области изменится время комендантского часа для 16-летних подростков (читать подробнее).