Напавшим на девочек у школы № 75 в Рязани оказался 16-летний подросток
Фото: Светлана Макеева
В среду, 20 сентября, около школы №75 в Рязани на двух школьниц напал мужчина в медицинской маске. Полиция по горячим следам задержала нарушителя, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Родители школьниц обратились в полицию с заявлением, что неизвестный в медицинской маске и строительных перчатках напал на двух школьниц. Сотрудники полиции в тот же день вычислили и задержали подростка, причастного к нарушениям. Им оказался 16-летний ученик одной из рязанских школ.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.