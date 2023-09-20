Напавшим на девочек у школы № 75 в Рязани оказался 16-летний подросток Фото: Светлана Макеева

В среду, 20 сентября, около школы №75 в Рязани на двух школьниц напал мужчина в медицинской маске. Полиция по горячим следам задержала нарушителя, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Родители школьниц обратились в полицию с заявлением, что неизвестный в медицинской маске и строительных перчатках напал на двух школьниц. Сотрудники полиции в тот же день вычислили и задержали подростка, причастного к нарушениям. Им оказался 16-летний ученик одной из рязанских школ.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.