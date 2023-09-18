Время комендантского часа в Рязанской области изменится с 1 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Рязанской области напомнили об изменении комендантского часа с 1 октября 2023 года.

По информации властей, с 1 октября по 30 апреля дети, не достигшие 16 лет, не должны находиться на улице без сопровождения взрослых с 22:00 до 06:00. Кроме того, им нельзя посещать рестораны и кафе, спортплощадки, вокзалы, подъезды и так далее.

В настоящее время комендантский час действует с 23:00 до 6:00 следующих суток.

Задержать ребенка во время комендантского часа может полицейский, а у родителей есть три часа, чтобы забрать его из отдела, дав соответствующие объяснения.

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