Погиб 15-летний подросток на велосипеде, которого на скорости сбил ВАЗ в Туме

Погиб 15-летний велосипедист, которого на скорости сбил ВАЗ в Туме. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поздно вечером 16 сентября в Клепиковском районе произошло смертельное ДТП, сообщает ГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, в поселке Тума на улице 10 лет Октября 19-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 14-й модели сбил на скорости 15-летнего велосипедиста.

В результате дорожного происшествия подросток от полученных травм скончался на месте ДТП.

Около шести часов вечера 7 сентября 32-летняя рязанка за рулем кроссовера Mitsubishi Outlander сбила на скорости 59-летнего велосипедиста (читать подробнее с фото).