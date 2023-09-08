Велосипедиста протаранила 32-летняя рязанка за рулем Mitsubishi Outlander
Около шести часов вечера 7 сентября в Рязани произошло ДТП с участием велосипедиста, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 32-летняя рязанка за рулем кроссовера Mitsubishi Outlander сбила на скорости 59-летнего велосипедиста.
Велосипедиста протаранила 32-летняя рязанка за рулем Mitsubishi Outlander
В результате ДТП с иномаркой травмы получил 59-летний велосипедист
После столкновения иномарка вылетела в кювет.
В результате дорожного происшествия велосипедист получил травмы.
Днем 6 сентября на улице Октябрьской иномарка сбила пожилую женщину прямо у здания стоматологической поликлиники (подробнее с фото).