Велосипедиста протаранила 32-летняя рязанка за рулем Mitsubishi Outlander

Около шести часов вечера 7 сентября в Рязани произошло ДТП с участием велосипедиста, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 32-летняя рязанка за рулем кроссовера Mitsubishi Outlander сбила на скорости 59-летнего велосипедиста.

Велосипедиста протаранила 32-летняя рязанка за рулем Mitsubishi Outlander

В результате ДТП с иномаркой травмы получил 59-летний велосипедист

После столкновения иномарка вылетела в кювет.

В результате дорожного происшествия велосипедист получил травмы.

Днем 6 сентября на улице Октябрьской иномарка сбила пожилую женщину прямо у здания стоматологической поликлиники (подробнее с фото).