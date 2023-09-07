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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 9:38

Женщину сбила иномарка у стоматологической поликлиники в Рязани

На улице Октябрьской в Рязани Renault Duster на скорости сбил 68-летнюю пенсионерку
Источник:kp.ru
Женщину сбила иномарка у стоматологической поликлиники на улице Октябрьской в Рязани.

Женщину сбила иномарка у стоматологической поликлиники на улице Октябрьской в Рязани.

Днем 6 сентября на улице Октябрьской иномарка сбила пожилую женщину, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, у здания стоматологической поликлиники 33-летний рязанец за рулем Renault Duster на скорости сбил 68-летнюю женщину.

На улице Октябрьской в Рязани Renault Duster на скорости сбил 68-летнюю пенсионерку.

На улице Октябрьской в Рязани Renault Duster на скорости сбил 68-летнюю пенсионерку.

В результате дорожного происшествия пенсионеру с травмами госпитализировали.

Днем ранее на улице Татарской произошло ДТП тоже с участием Renault Duster. В жесткой аварии пострадал ребенок (читать подробнее с фото).