Женщину сбила иномарка у стоматологической поликлиники в Рязани

Женщину сбила иномарка у стоматологической поликлиники на улице Октябрьской в Рязани.

Днем 6 сентября на улице Октябрьской иномарка сбила пожилую женщину, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, у здания стоматологической поликлиники 33-летний рязанец за рулем Renault Duster на скорости сбил 68-летнюю женщину.

На улице Октябрьской в Рязани Renault Duster на скорости сбил 68-летнюю пенсионерку.

В результате дорожного происшествия пенсионеру с травмами госпитализировали.

Днем ранее на улице Татарской произошло ДТП тоже с участием Renault Duster. В жесткой аварии пострадал ребенок (читать подробнее с фото).