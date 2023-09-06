Ребенок пострадал в ДТП на улице Татарской в Рязани.

Днем 5 сентября на улице Татарской произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 44-летняя жительница Рыбновского района за рулем автомобиля KIA Rio протаранила на скорости Renault Duster под управлением 37-летней рязанки. От удара KIA вылетела с дороги и врезалась в забор и дерево у частного дома.

В результате дорожного происшествия водитель Renault и десятилетний ребенок – пассажир KIA Rio получили травмы.

Днем ранее в жестком ДТП в Шацком районе пострадали двое детей в возрасте четырех и двух лет. Их с травмами госпитализировали (подробнее с фото).