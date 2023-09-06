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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 10:02

Ребенок пострадал в ДТП на улице Татарской в Рязани

Две рязанки на иномарках не поделили дорогу, в результате пострадал десятилетний мальчик
Источник:kp.ru
Ребенок пострадал в ДТП на улице Татарской в Рязани.

Ребенок пострадал в ДТП на улице Татарской в Рязани.

Днем 5 сентября на улице Татарской произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 44-летняя жительница Рыбновского района за рулем автомобиля KIA Rio протаранила на скорости Renault Duster под управлением 37-летней рязанки. От удара KIA вылетела с дороги и врезалась в забор и дерево у частного дома.

В результате дорожного происшествия водитель Renault и десятилетний ребенок – пассажир KIA Rio получили травмы.

Днем ранее в жестком ДТП в Шацком районе пострадали двое детей в возрасте четырех и двух лет. Их с травмами госпитализировали (подробнее с фото).