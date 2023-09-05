Два ребенка пострадали в жестком ДТП в Шацком районе.

Днем 4 сентября в Шацком районе произошло жесткое ДТП, в котором пострадали двое детей, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на третьем километре автодороги Польное Конобеево – Завидное - Кермись 48-летний местный житель за рулем «Жигули» девятой модели не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате дорожного происшествия двое детей в возрасте четырех и двух лет получили травмы. Их госпитализировали.

Находились ли дети в удерживающих устройствах, в УМВД решили не сообщать.

В ночь на 1 сентября в Скопинском районе произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении с фурой погибла водитель легковушки – женщина, а также мужчина-пассажир (читать подробнее).