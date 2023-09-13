Опубликован список избранных депутатов Рязанской городской Думы.

Список избранных депутатов Рязанской городской Думы по единому избирательному округу Избирательное объединение опубликовала территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района. Это общие результаты выборов, часть депутатов в Гордуму не пойдут, так как занимают кресла в Рязанской областной Думе.

Региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»:

1. Рубина Наталья Владимировна.

Региональное отделение «Единой России»:

1. Калинин Роман Евгеньевич;

2. Иванова Анна Викторовна;

3. Феоктистова Юлия Александровна;

4. Стрельцов Максим Юрьевич;

5. Пучков Александр Александрович;

6. Астафьев Антон Юрьевич;

7. Дремина Надежда Александровна;

8. Шпортун Татьяна Васильевна;

9. Панфилова Татьяна Николаевна;

10. Гармашев Максим Андреевич;

11. Лемдянов Александр Иванович;

12. Олин Евгений Олегович;

13. Дейнего Сергей Викторович;

14. Сандин Юрий Семенович.

Рязанское КПРФ:

1. Волкова Эвелина Николаевна;

2. Кривцова Лилия Матвеевна.

Рязанское отделение ЛДПР:

1. Слуцкий Леонид Эдуардович;

2. Мясин Евгений Владимирович.

Региональное партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»:

1. Парсентьев Григорий Александрович.

По одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ №1 – Худяков Роман;

Одномандатный избирательный округ №2 – Белькевич Михаил;

Одномандатный избирательный округ №3 – Еремин Сергей;

Одномандатный избирательный округ №4 – Смирнов Олег;

Одномандатный избирательный округ №5 – Самарский Сергей;

Одномандатный избирательный округ №6 – Климова Татьяна;

Одномандатный избирательный округ №7 – Чинкова Татьяна;

Одномандатный избирательный округ №8 – Трубицин Виталий;

Одномандатный избирательный округ №9 – Попова Светлана;

Одномандатный избирательный округ №10 – Ворнакова Светлана;

Одномандатный избирательный округ №11 – Караев Сергей;

Одномандатный избирательный округ №12 – Фомин Сергей;

Одномандатный избирательный округ №13 – Панфилова Татьяна;

Одномандатный избирательный округ №14 – Акимкина Елена;

Одномандатный избирательный округ №15 – Трушина Галина;

Одномандатный избирательный округ №16 – Рябых Денис;

Одномандатный избирательный округ №17 – Шишов Олег;

Одномандатный избирательный округ №18 – Аверин Павел;

Одномандатный избирательный округ №19 – Сидоров Александр;

Одномандатный избирательный округ №20 – Чайка Александр.

Ранее избирательная комиссия представила результаты выборов в Рязанскую городскую Думу после обработки 100% протоколов (вот как распределились голоса). Отмечается, что при явке избирателей всего 20%, получилось, что 80% горожан выборы бойкотировали и это позволило депутатам одной единственной партии занять 80% мест в новой гордуме.