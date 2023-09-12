Рязанцы проигнорировали выборы и получили фактически однопартийную гордуму

Итоги выборов в Рязанскую городскую Думу - 2023. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Результаты прошедших в минувший трехдневный уик-энд выборов в Рязанскую городскую думу можно рассматривать как новое открытие в инфометрии. При явке избирателей всего 20%, получилось, что 80% горожан выборы бойкотировали и это позволило депутатам одной единственной партии занять 80% мест в новой гордуме. Электорат партии «Единая Россия» пришел на участки и проголосовал, а вот за кого собирались проголосовать отсидевшиеся дома и на дачах рязанцы так и останется загадкой. Тотальное игнорирование выборов населением привело к тотальному доминированию только одной политической силы в местном органе самоуправления.

Кандидатов нет, веры нет

Причины, почему рязанцы не пошли на выборы, выявляет опрос, проводимый прямо сейчас в телеграмм-канале КП-Рязань. Он еще не закончен, но уже можно подводить первые итоги. Во-первых, из тех, кто на выборы все-таки пошел, сделал это, по собственному признанию, или под нажимом, или назло, чтобы проголосовать за кандидата «против всех». Треть из тех, кто на избирательные участки не явился, считают, что результаты считают не честно, треть «уклонистов» не видят в списках достойных кандидатов, ради которых стоит подниматься с дивана, остальные или совсем разуверились в выборах как инструменте влияния на власть, либо нашли более важные дела, либо о голосовании попросту «не знали».

Как итог, дошедший до избирательных участков электорат «Единой России» подарил своей партии 58% от общего числа голосов, что вместе с победой кандидатов-«единороссов» во всех одномандатных округах, дало партии в новой гордуме 33 места из 40.

Первые среди равных

Борьбы не получилось нигде. Рязанцев, не желающих голосовать за партию власти, не смогли поднять за себя ни одна политическая сила, ни один оппозиционный кандидат. Во всех двадцати одномандатных округах победа досталась кандидатам-«единороссам» за явным преимуществом. Только, пожалуй, в 11 округе удалось «пободаться» бывшему «справедливороссу» Сергею Караеву с нынешним – Евгением Никулкиным, который в итоге вдвое уступил по числу голосов своему более опытному оппоненту.

Рейтинг победителей-одномандатников по числу собранных голосов избирателей в Рязани выглядит так:

1. Александр Чайка 81,29%

2. Роман Худяков 75,71%

3. Сергей Самарский 74,22%

4. Татьяна Климова 72,58%

5. Алена Акимкина 71,78%

6. Александр Сидоров 66,95%

7. Татьяна Чинкова 66,22%

8. Олег Шишов 65,38%

9. Олег Смирнов 64,63%

10. Татьяна Панфилова 64,22%

11. Галина Трушина 63,28%

12. Виталий Трубицин 63,19%

13. Сергей Еремин 59,32%

14. Денис Рябых 58,32%

15. Сергей Фомин 58,07%

16. Светлана Попова 54,98%

17. Светлана Ворнакова 50,87%

18. Павел Аверин 49,87%

19. Михаил Белькевич 47,87%

20. Сергей Караев 42,06%

Повлияли надомное голосование, КОИБы и бюджетники

Итоги выборов, а также низкую явку избирателей прокомментировали рязанские лидеры партий, преодолевших 5-ти процентный барьер и попавших в Рязанскую городскую Думу.

Лидер рязанского отделения КПРФ, депутат облдумы Денис Сидоров категоричен в оценках:

- Результаты выборов, на наш взгляд, не соответствуют действительности, они должны были быть иными. Аналитика по всему городу, которую мы собирали, далека от итогов голосования. Результаты экзит-пулов тоже другие – на некоторых участках они вдвое отличались от конечных цифр. На итоги выборов повлиял огромный процент надомного голосования. Причем если «надомники» ходили без сопровождения, опрашивали всегда всех. Стоило нашему наблюдателю присоединиться к «надомнику», из 50 адресатов опросить удавалось 10-12 человек. На некоторых участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней, результаты разных кандидатов синхронно представляли собой круглые десятки - 80, 60, 40, чего даже в теории просто не может быть. Там же где подсчет голосов был ручным, нам отказывали в опломбировании урн оригинальной печатью УИК, как того требует закон.

Как итог, коммунисты получат только два места в новой городской думе (их займут Эвелина Волкова и Лилия Кривцова) вместо 5-6, на которые они рассчитывали исходя из своих замеров электоральных предпочтений.

Своим мнением о низкой явке избирателей поделился действующий депутат гордумы от партии КПРФ, проигравший выборы в своем одномандатном округе, Алексей Захаров:

- Люди просто перестали верить в свои силы, что они могут что-то изменить. Отсюда и низкая явка. Говорят: мы голосуем за одного, голосуем за другого, а все равно проходит именно тот, кого нам усиленно предлагают. Поэтому у людей складывается мнение, что результат предопределен заранее.

Скандал с якобы акцией одной из управляющих компаний Рязани, которая пообещала своим жильцам простить месячную квартплату в обмен за голос в пользу КПРФ, коммунисты назвали провокацией, целью которой было очернение партии. Денис Сидоров отметил, что она не случайно имела место в 11-м избирательном округе, так как именно там у компартии были хорошие шансы на успех.

- Листовки может напечатать любой, - солидарен с однопартийцем Алексей Захаров. - Я позвонил по указанному в них телефону, и получил ответ: «Мы понятия не имеем про акцию, это диспетчерская».

Другой фактор, повлиявший на исход выборов, называет Максим Мустафин – лидер рязанского отделения ЛДПР, которое по результатам получит два места в гордуме нового созыва:

- Явка была ниже некуда. Загнали всех бюджетников - отсюда и такие результаты. Нынешний состав гордумы не будет отвечать интересам и запросам рязанцев. Особенных замечаний по самим выборам у нас не было. Да и зачем создавать трудности, если придут бюджетники и проголосуют «как надо»?

Более оптимистична в оценках результатов выборов лидер регионального отделения Партии пенсионеров Наталья Рубина:

- Результатом выборов довольны. Мы впервые попали в гордуму! У нас будет один депутат. Снижение явки – это, к сожалению, общая тенденция. Я считаю, что многие просто не знали, что будут проходить выборы. Необходимо было лучше информировать население. Нашей главной трудностью в предвыборный период была ограниченность в средствах. Поэтому провести более яркую и насыщенную кампанию у нашей партии не получилось.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

На момент выпуска публикации еще две партии готовили свои комментарии по итогам прошедших выборов в Рязанскую городскую Думу – «Единая Россия» и «Справедливая Россия – За правду». Как только они будут получены нашей редакцией, мы сразу же включим их в этот материал.