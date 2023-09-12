Через что нужно пройти онкобольному в Рязанской области, чтобы добиться химиотерапии. Правда от журналиста

Рязанский журналист рассказал, как онкобольному из глубинки добиться химиотерапии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае 2023 года в Рязани открыли новый онкологический центр. Перед открытием губернатор Павел Малков сказал:

- Не будем устраивать торжественных открытий. Люди долго ждали запуска диспансера, для некоторых это вопрос жизни и смерти.

Спустя полгода журналист Александр Мысовских рассказал в социальных сетях, через что нужно пройти онкобольному из Рязанской области, чтобы добиться химиотерапии.

«Я не спорю, он [онкодиспансер] очень нам был нужен. Современное учреждение с самым передовым оборудованием... За жителей Рязани можно порадоваться. У них теперь есть всё, чтобы излечиться от рака. Ну или добиться ремиссии. А как быть жителям районов? Вроде бы у нас социальное государство, а на деле вроде бы и не совсем... Обострение с болезнью у человека в районе. Что делать? Рассказываю…»

По словам Мысовских, сначала надо записаться к районному онкологу. Повезет, если запись будет в ближайшие дни, без записи - не примет. Потом нужно попасть к врачу, взять направление, и с ним пойти в регистратуру. Там уже запишут к областному онкологу. И очень повезет, если запишут на ближайшие дни. Через Госуслуги это уже сделать нельзя.

«И вот ты едешь к областному онкологу в Рязань, в новый суперсовременный онкологический диспансер. После нескольких часов ожидания в очереди тебя принимает онколог, и дает направления на анализы и исследования. Далее нужно сдать эти анализы и пройти исследования. Чтобы взять направления на анализы в районной поликлинике, можно попробовать без записи прорваться к терапевту, это не всегда удается. Если получится, надо потом записаться на эти анализы, и это точно не на завтра. А чтобы сделать КТ и МРТ, надо опять ехать в Рязань. Но сначала надо записаться», - поделился Мысовских в НРВК.

Районные поликлиники, по словам журналиста, направляют на МРТ и КТ исключительно в рязанские ОКБ и БСМП, но только не в частные клиники, где все это можно пройти по ОМС, и быстрее.

Через неделю-две, когда все анализы и исследования на руках, а у онкобольного обострение, нужно ехать к областному онкологу. Для этого необходимо опять записаться. Снова теряешь время, попадаешь к врачу, он изучает анализы и записывает на комиссию. Конечно, не в этот же день.

«А на комиссию надо принести свежие анализы. Для этого надо выклянчивать у терапевта направления и записываться. Все справки собрали и вот она - комиссия. Врачи смотрят, даааа… и отправляют на химиотерапию. По прописке. В район. Не в Рязань с новым онкодиспансером!» - продолжает журналист.

В районе снова нужно встать в очередь, а талоны есть только на конец месяца, несмотря на обострение у больного. Но через два часа удается попасть к онкологу, который недоумевает, почему пришли к нему, мол, надо сразу в стационар.

«В стационаре встаем в новую очередь. Ждем. И вот нам идти. Заходим. Врач выписывает длинный список анализов и исследований, которые надо предоставить, чтобы начать химиотерапию... Будем собирать».

По словам Александра Мысовских, у его мамы четвертая стадия рака, и ей приходится проходить через эти «издевательства».

«Или стране не нужны больные люди? Еще и здоровых отвлекают от работы. Создается такое впечатление. А почему бы не создать в районах онкоцентры, где будут и комиссии, и возможности сдать все анализы, пройти все КТ и МРТ? И все сразу - и к онкологу, и на комиссию. Нет, надо помучить человека. А то вдруг поправится?»

Министерство здравоохранения отреагировало на публикацию и сообщило, что все сделано по закону:

«Понимаем вашу ситуацию. К сожалению, маршрутизация онкобольных по закону проходит именно с участием поликлиники по прикреплению, где фонд ОМС и оплачивает эти анализы».

Правда, чиновники запросили у журналиста данные пациентки, пообещав разобраться в вопросе и помочь.

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