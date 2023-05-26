«Не будем устраивать торжественных открытий». 29 мая новый корпус онкодиспансера примет первых пациентов

В Рязани новый корпус онкодиспансера примет первых пациентов 29 мая. Фото: правительство Рязанской области.

Первых пациентов новый корпус онкологического диспансера примет уже 29 мая. Об этом значимом событии сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Не будем устраивать торжественных открытий. Люди долго ждали запуска диспансера, для некоторых это вопрос жизни и смерти», - написал глава региона.

Малков добавил, что в ближайшее время обязательно посетит диспансер, чтобы пообщаться с коллективом и пациентами.

Корпус рассчитан на 250 коек, предусмотрено девять лечебных, семь диагностических отделений и десять операционных.