«Если получим человека на 3-4 стадии рака, то первое что мы сделаем - ничего не сделаем уже». Глава минздрава рассказал о важности профилактики

Министр Александр Пшенников рассказал, как диспансеризация помогает выявить онкозаболевание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основная задача властей Рязанской области не лечить запущенные заболевания, а научиться их профилактировать. Об этом 25 августа во время круглого стола сказал министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

- Эта мера наиболее эффективная и экономически менее затратная. С точки зрения здоровьесбережения она дает результат в разы лучше. Если мы получим человека на третьей-четвертой стадии рака, то первое что мы сделаем - это ничего не сделаем уже... Мы не всё ему можем сделать, обладая теми инструментами, которые у нас сейчас есть. Не потому, что мы этого не хотим, а просто потому что, в принципе, уже поздно. Второе - скорее всего это будет «химия». Химиотерапия забирает у нас на лечение больного ежегодно до 9-10 млн рублей максимум, а эффективность химиотерапии вы сами прекрасно понимаете. Поэтому мы нацелены на то, чтобы найти первую стадию заболевания. Я вижу, в СМИ пишут, мол, новый онкоцентр построили, но помощи не оказывают. Начинаем разбираться, а там метастазы везде, там смысла нет что-то делать… - пояснил Александр Пшенников.

Кроме того, глава рязанского минздрава поднял вопрос о важности диспансеризации, посетовав, что население зачастую не понимает, что это такое.

- Слово «диспансеризация» большинство людей толкует неправильно. Я уже с этим тысячу раз встречался. Многие просто не понимают, что это. Если мы откроем приказ минздрава №404, то увидим, что диспансеризация - это комплекс мер, включая все скрининг-программы, которые есть. Но мы получаем человека, и он идет на первый этап диспансеризации. С точки зрения населения, первый этап - пустой. Но он совсем не пустой, мы сразу получаем первичный срез и факторы риска. Когда нас что-то настораживает, мы запускаем человека на второй этап, - продолжает Пшенников. - Люди трактуют это по-другому, мол, диспансеризация - это проверка всего организма. Не работает так система, нет такой «проверки всего организма». То есть, мы приходим на первый этап: рост, вес, вредные привычки, давление, ЭКГ, холестерин, глюкоза, рентген - и терапевт. Вот если где-то пазл не складывается, тогда направляем на второй этап, а там уже узкие специалисты проводят дополнительные меры. Плюс определенный возраст, у мужчин анализ на простатоспецифический антиген, у женщин – гинеколог на выявление патологий шейки матки.

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