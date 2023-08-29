Школ аварийных нет, но течь бывает. Чиновники заявили об отсутствии острых вопросов по школам Рязанской области

В школах Рязанской области меняют плоские кровли на скатные, чтобы не было течи. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Рязанской области нет ни одной аварийной школы. Об этом 29 августа на заседании регионального правительства заявила министр образования Ольга Щетинкина, отвечая на вопрос губернатора Павла Малкова, какие еще острые проблемы по школам остались.

- В Рязанской области нет аварийных школ, ни одной. При этом проблемы с кровлей остаются. Почему? Потому что в большинстве школ кровля плоская, и периодически дает течь, - сказала Щетинкина.

По словам чиновницы, в последние годы в регионе меняли плоские кровли на скатные, и это «имеет свой эффект с точки зрения сохранения помещений образовательных учреждений».

- На сегодняшний день острых вопросов [по школам] я обозначить не могу. Все проблемы решаются по мере их возникновения, - доложила Щетинкина, добавив, что в Рязанской области порядка 6% школьных зданий построены более 100 лет назад, и порядка 70% зданий в возрасте более 50 лет.

- Поэтому возможно возникновение различных проблемных ситуаций, стараемся держать на контроле, - сказала чиновница.

- Я, правда, видел здания, которым больше ста лет, но они перестоят все здания, которые строятся сейчас, - отметил Малков, в очередной раз попросив чиновницу все контролировать.

В этот же день вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов заявил, что в Рязани не хватает школ, и чтобы решить «одну из ключевых проблем областного центра», возможностей региона – недостаточно.

«Необходима помощь федерального центра», - отметил Бранов, рассказав попутно о встрече с первым заместителем главы Минстроя России Александром Ломакиным.

«Хорошие новости в ближайшее время обязательно будут», - обнадежил высокопоставленный рязанский чиновник.

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