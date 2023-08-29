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НовостиОбщество29 августа 2023 11:12

О нехватке школ в Рязани заявил вице-губернатора Артем Бранов

Чиновник пожаловался, что возможностей региона для решения проблем недостаточно
Источник:kp.ru
Вице-губернатор Бранов заявил о нехватке школ в Рязани.

Вице-губернатор Бранов заявил о нехватке школ в Рязани.

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Рязани остро не хватает школ. Об этом 29 августа заявил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов. По словам чиновника, чтобы решить «одну из ключевых проблем областного центра», возможностей региона – недостаточно.

«Необходима помощь федерального центра», - отметил Бранов, рассказав попутно о встрече с первым заместителем главы Минстроя России Александром Ломакиным.

«Раскрывать подробности [встречи] пока рано, но хорошие новости в ближайшее время обязательно будут», - пообещал чиновник.

С 1 сентября 2023 года в школах Рязанской области появится дополнительные штатные должности – советники директоров по воспитанию (читать подробнее).