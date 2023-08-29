Советники директоров появится в рязанских школах с 1 сентября

В новом учебном году в рязанских школах появятся 200 советников директоров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2023 года в школах Рязанской области введут должность советника директора по воспитанию. Об этом сообщает «РВ», цитируя министра образования региона Ольгу Щетинкину.

По словам чиновницы, двести ставок введут в школах региона и 26 ставок - в учреждениях среднего профессионального образования.

Щетинкина добавила, что в 2021 года правительство России начало формировать единое образовательное пространство. Это относится и к воспитанию, основанном на «традиционных нравственных ценностях и едином календаре событий».

«Это освободит педагогов от не свойственных им функций – разработки собственных учебных программ». – сказала чиновница.