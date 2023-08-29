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НовостиОбщество29 августа 2023 10:05

Советники директоров появится в рязанских школах с 1 сентября

Новые штатные сотрудники будут давать рекомендации руководству учреждений по воспитанию детей
Источник:kp.ru
В новом учебном году в рязанских школах появятся 200 советников директоров.

В новом учебном году в рязанских школах появятся 200 советников директоров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2023 года в школах Рязанской области введут должность советника директора по воспитанию. Об этом сообщает «РВ», цитируя министра образования региона Ольгу Щетинкину.

По словам чиновницы, двести ставок введут в школах региона и 26 ставок - в учреждениях среднего профессионального образования.

Щетинкина добавила, что в 2021 года правительство России начало формировать единое образовательное пространство. Это относится и к воспитанию, основанном на «традиционных нравственных ценностях и едином календаре событий».

«Это освободит педагогов от не свойственных им функций – разработки собственных учебных программ». – сказала чиновница.