«Вам что, цирк здесь?!» Что произошло во время прощания с «пацанкой» Юлией Михайловой в Рязани

Днем 22 августа у морга на окраине Рязани простились с участницей шоу «Пацанки» Юлией Михайловой.

Днем 22 августа у морга на окраине Рязани простились с участницей шоу «Пацанки» Юлией Михайловой, чье тело обнаружили в одном из дворов по улице Чкалова. По предварительным данным, девушка упала с 22 этажа и разбилась. Проводить покойную приехали многие участницы телевизионного шоу и фанаты проекта.

Слез было мало, как и цветов

- Вам что, цирк здесь?! – закричал кто-то на молодежь, снимавших церемонию прощания на телефоны. К ним подошел деятельный мужчина в пиджаке, с бородкой, и потребовал прямо при нем удалить с телефона все фото. Молодые люди подчинились.

- Господи, Юлька, Юлька... – плакала возле гроба девушки ее тетя. Рядом с ней стояла Алиса Куняшова – одна из «пацанок». Среди всех участниц телешоу она эмоциональнее всего отнеслась к случившемуся. С самого начала траурной церемонии она стояла в слезах рядом с тетей Юли и никак не контактировала с другими «пацанками».

Около 30 человек пришли в Рязани проститься с «пацанкой» Юлей Михайловой.

Слез было мало, как и цветов. Лишь несколько человек после окончания церемонии подошли к машине и положили несколько букетов. Участницы шоу «Пацанки» были с венками…

- Свое мнение про Юлю я высказала еще на проекте... Поведение ее мне совсем не понятно. Проявление не нужных эмоций, постоянно что-то рисовала, писала, показывала нам, – спокойно проговорила Елизавета Андрющенко.

По словам «пацанки» Кристины Захаровой, которая активно выясняла возможные причины гибели Юлии, девушка, по ее информации, пила несколько дней.

- «Белочка» у нее была постоянная… Помню самую сильную, как после испытания какого-то было. Возможно, и тут такое же… После проекта мы с ней не общались, обижены были.

- Все очень непонятно, - присоединяется к разговору еще одна участница «Пацанок» Юлия Чикина. – Да, она очень любила высоту, часто зависала на высотках и верхних этажах. Приходила музыку слушать… Возможно, и в этот раз тоже присела на край подоконника слушать музыку, но из-за состояния своего [опьянения], не удержалась.

Участницы шоу «Пацанки» были с венками…

Похороны для близких

Похоронят Юлю Михайлову на ее малой родине в Челябинске. Девушки-пацанки решили на Южный Урал не ехать.

- Да, мы сначала хотели всем сезоном приехать на похороны, но потом решили, что приедем только в Рязань на прощание. А похороны… это уже для родных и близких, - поделилась Кристина Захарова.

- А еще, после проекта на нее навалился хейт, - внезапно добавила Крис, - Юля хоть и говорила, что у нее все хорошо, но я думаю, что могла и устать от этого. Нельзя и этот вариант отбрасывать.

Еще одна участница шоу Рони Вербицкая не сказала про покойницу ни слова.

Поздно вечером 19 августа во дворе высотного дома №18 по улице Чкалова в Рязани местные жители обнаружили труп молодой женщины. Полицейские, приехавшие на вызов, сразу установили личность погибшей. Ею оказалась 25-летняя Юлия Михайлова, участница телешоу «Пацанки».

Позже появилось видео, на котором Юля «Платок» (так ее прозвали на шоу, потому что она ходила в платке) нетвердой походкой спускается в подвал, возможно в бар. Судя по времени записи, это происходит примерно за полтора-два часа до трагедии. В простых брюках и темной футболке, в руках бутылка из-под вина.

В последнем аудиосообщении, которое Юля адресовала подруге, она сбивчиво повторяла одно и то же:

«Ты была моим самым-самым лучшим другом в этой жизни, отвечаю. Я успела тебя очень полюбить как человека, искренне, сильно, очень сильно, я прошу тебя, пожалуйста, береги себя».

Между тем следственный комитет продолжает проверку, чтобы установить точную причину смерти Юлии Михайловой, а также все обстоятельства случившегося.

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