Там была драка: подруга погибшей звезды «Пацанок» Юлии Михайловой рассказала о своём расследовании

Проводить Юлию в последний путь приедут героини последнего сезона проекта Фото: личный архив героев

Появляются все новые подробности в деле о трагической гибели молодой звезды шоу «Пацанки» Юлии Михайловой. Девушка погибла после падения с 22-го этажа жилого дома в элитном комплексе в Рязани. Сюда она переехала только в начале июля. Подписчикам призналась, что до этого жила в Малоярославце, испытала там ряд проблем, пережила неприятности. И переехала.

Вот только чем Юлия занималась в Рязани и чем зарабатывала на жизнь, неизвестно. Все думали, что она жила с тётей, но выяснилось: вместе с ней квартиру снимал молодой человек. Он обеспечивал девушку? Или толкал её на какие-то незаконные заработки? Всё это неизвестно. Но факт остаётся фактом: Юлия общалась с подругами по шоу, но не слишком много. Она обманула продюсеров, рассказав о несчастливом детстве, участии в стриптизе. Поэтому другие участницы, когда правда вскрылась, подвергали девушку хейту, травле, называли лгунья.

Но новость о смерти Михайловой тронула всех. Одна из участниц вспомнила, что та всегда была экстремалкой, любила высоту, рисковала жизнью, делая опасные фото. Так может несчастный случай, предположили все.

Здесь осталась вмятина от падения девушки Фото: Личный архив героя публикации

Вот только Кристина Захарова, ещё одна пацанка, начала своё расследование, она начала собирать информацию от подписчиков. И выяснила неожиданное: есть видео драки, в которой девушка участвовала незадолго до трагедии. Вроде как она была в каком-то местном кафе.

- Вскрываются новые подробности о смерти Юли. Уже знаем, что была драка, с её участием, за несколько часов до трагедии. Уже знаем, что в этом подъезде она была не одна, - написала Кристина Захарова в своём канале.

Девушка попросила подписчиков писать всю новую информацию, подтверждённые факты, в личные сообщения. И рассказала, что прощание состоится около морга в Рязани в 13:00. На похороны собираются приехать всё участники шоу.