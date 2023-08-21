«Я прошу тебя, береги себя»: появилось последнее голосовое сообщение погибшей звезды «Пацанок» Юлии Михайловой

Звезда реалити-шоу погибла в центре Рязани, выпав с балкона на 22 этаже .

Следователи продолжают отрабатывать разные версии гибели 25-летней Юли Михайловой, звезды седьмого сезона популярного сериала «Пацанки». Ее тело нашли под окнами высотки в Рязани. Она выпала из окна 22 этажа. В распоряжении «Комсомольской правды» появилось видео, на котором Юля «Платок» (так ее прозвали на шоу, потому что она ходила в платке) нетвердой походкой заходит в какой-то подъезд, возможно, спускается в бар или клуб.

Судя по времени записи, это происходит примерно за полтора-два часа до трагедии. В простых брюках и темной футболке, в руках бутылка, кажется, из-под вина или шампанского, которую она выпивала.

Также «Комсомольской правде» прислали аудио, на котором, возможно, последнее голосовое сообщение перед трагедией подруге. Сбивчиво повторяет одно и то же:

«Ты была моим самым-самым лучшим другом в этой жизни, отвечаю. Я успела тебя очень полюбить как человека, искренне, сильно, очень сильно, я прошу тебя, пожалуйста, береги себя».

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