«Получается, что жители переплачивают». Дело об ущемлении прав рязанцев, потребителей РМПТС, рассматривает ФАС

Исходя из имеющихся материалов, РМПТС занижает температуру теплоносителя на подаче в город, но деньги за отопление собирает с населения по нормативу - в полном объеме.

Комиссия УФАС по Рязанской области начала рассматривать дело о возможном злоупотреблении доминирующим положением на рынке со стороны МУП «РМПТС». Первое заседание под председательством руководителя ведомства Юрия Гребнева состоялось 20 июля.

Дело возбуждено после обращения КП-Рязань. Редакция представила десятки жалоб горожан на некачественное отопление, а также ответы на запросы, полученные в ходе журналистского расследования. Из ответов Дягилевской и Ново-Рязанской ТЭЦ следует, что МУП «РМПТС» в зимнее время зачастую подает в город теплоноситель заведомо холоднее, чем необходимо.

Под словом «необходимо» подразумевается температура теплоносителя, которая зависит от температуры наружного воздуха. Чем холоднее на улице, тем она должна быть выше. Эту зависимость регулирует температурный график. Схемой теплоснабжения Рязани утверждены графики для каждого источника тепла, будь то крупная электростанция или небольшая котельная.

Содержится график и в договорах между РМПТС и источниками, у которых сетевое предприятие тепло покупает. Однако вскрылась тенденция: в большинстве случаев при среднесуточной температуре воздуха ниже -5 градусов РМПТС на закупке тепла экономит, и чем холоднее погода, тем больше этот «недогрев» (подробнее - в нашем материале). Стоимость недопоставленного тепла оценивается в десятки миллионов рублей в зонах обеих ТЭЦ.

Большинство потребителей в Рязани при этом платят за отопление по нормативу, ведь теплосчетчиками жилфонд до сих пор не оборудован.

На первом заседании представитель Ново-Рязанской ТЭЦ подтвердил факты несоблюдения со стороны РМПТС температурного графика, отметив, что отклонения могут быть очень значительными. Например, при прогнозе -20 по Цельсию теплоноситель следует нагревать до 130 градусов, а дежурный диспетчер предприятия указывал в заявке 100 градусов. Юрист Дягилевской ТЭЦ говорить о конкретных фактах занижения параметров оказалась пока не готова и попросила рассмотреть этот вопрос на следующих заседаниях. Но КП-Рязань известно, что в зоне «Дягилевки» занижения параметров тоже были регулярными и достигали 30% от температурного графика.

Представительница РМПТС по существу никаких пояснений дать не смогла. Тем не менее, нарушение антимонопольного законодательства не признала. Она апеллировала к температуре в жилых помещениях (мол, при +18 и выше претензий быть не может), но сама же, противореча себе, обозначила границу ответственности теплосети - она проходит по стене многоквартирного дома. Руководитель УФАС по Рязанской области Юрий Гребнев в ответ обозначил, что в данном случае рассматривается отнюдь не вопрос соблюдения санитарной нормы:

«Мы вменяем другое нарушение: почему имеют место отклонения от температурного графика, фактически снижается себестоимость (услуги отопления - Ред.), а при утверждении тарифа параметры учитываются другие. Получается, что жители все равно переплачивают», - резюмировал председатель комиссии.

Теперь предмет рассмотрения - не температура в квартирах, а факт недопоставки тепла относительно тех нормативных значений, которые заложены в тариф.

По итогам заседания комиссия Рязанского УФАС России определила привлечь к участию в деле Администрацию города Рязани (в качестве заинтересованного лица), которая должна письменно изложить свою позицию.

РМПТС должно будет предоставить сведения за 2021-2022 годы:

- о фактической температуре теплоносителя по дням с указанием температуры окружающей среды и договорных значений;

- об объеме закупленного тепла у каждого источника.

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