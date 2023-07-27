ФАС предписала «Эко-Пронску» вывозить крупногабаритные отходы с мусорок в Рязани

Заявление в ФАС по поводу невывоза крупногабаритных отходов «Эко-Пронском» подала администрация Рязани.

Областное управление ФАС признало нарушения сроков вывоза крупногабаритных отходов с контейнерных площадок в Рязани. ООО «Эко-Пронск», как указывает ведомство, ущемляет права жителей многоквартирных домов на получение коммунальной услуги. Именно этой организации горожане платят за вывоз мусора.

«Эко-Пронск», будучи региональным оператором в сфере обращения с отходами, является монополистом. Поэтому заявление поступило в антимонопольную службу, и направила его администрация Рязани:

«Согласно данным заявления, ООО «Эко-Пронск» отказывает в вывозе крупногабаритных отходов, нарушает периодичность вывоза твердых коммунальных отходов», - сообщает УФАС по Рязанской области.

Ответчик сослался на нарушения порядка складирования отходов на контейнерных площадках со стороны жителей домов.

В итоге антимонопольной орган, как отмечают его представители, встал на защиту жильцов, признал виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, и выдал предписание об устранении нарушений. Оно может быть обжаловано в арбитражный суд.