Теплосети экономят на отоплении рязанцев десятки миллионов рублей

В морозные дни, когда рязанцы больше всего нуждаются в качественном отоплении, недопоставка тепла, наоборот, усиливается.

В первые месяцы отопительного сезона 2022-2023 в соцсети и непосредственно в редакцию «Комсомолки» поступило множество жалоб на проблемы с отоплением. Тарифы МУП «РМПТС» постоянно растут, а взамен люди получают холод в квартирах и спасаются у обогревателей.

«КП-Рязань» собрала эти жалобы и вместе с запросами отправила в администрацию Рязани, отвечающую за работу муниципальных теплосетей, и производителям тепла - обеим ТЭЦ.

Тысячи рязанцев, оставшихся без тепла

Практически все обращения, полученные редакцией, были именно от потребителей РМПТС. У этого муниципального предприятия есть ряд собственных котельных, однако в гораздо большем объеме оно покупает тепловую энергию у двух ТЭЦ (Дягилевской и Ново-Рязанской), транспортирует по городским теплосетям и перепродает населению, причем по цене вдвое выше закупочной. Маржа должна использоваться для модернизации оборудования, замены устаревших трубопроводов и в целом для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения.

Впрочем, после череды коммунальных аварий в начале 2023 года рязанцы убедились, что ни о какой надежности говорить сейчас не приходится: в морозы без тепла оставались десятки домов и тысячи человек. В январе крупные прорывы произошли на улицах Новоселов, Интернациональной, Затинной и Сельских Строителей, а в минувшую пятницу, 10 февраля, лопнул участок магистрального трубопровода на улице Грибоедова.

В то же самое время массовые претензии горожан далеко не всегда связаны с повреждениями изношенных трубопроводов. «КП-Рязань» приняла более четырех десятков обращений из разных точек города, где никаких аварий не было, что указывало на системный и общегородской характер проблемы некачественного теплоснабжения.

Среди потребителей РМПТС есть немало тех, кто страдает от недогревов воды в трубопроводах из года в год:

- Каждый год одно и тоже. Даже поменяли всему дому стояки отопления, а толку никакого! Весь декабрь, вплоть до 23-го, в квартире было от 16 до 17,8 градуса, - писал нам еще до холодов, в конце 2022 года, житель дома 5 к. 2 по улице Соколовской Максим Сандрыкин.

У других стало невыносимо холодно в квартире начиная с нынешнего отопительного сезона:

- Дома 16-17 градусов тепла. Обогреватели горят сутками. Пришла комиссия из МУП «РМПТС» и ЖЭУ. На их градуснике 18,8 градуса тепла. Оказывается, норма. Живите как хотите. И главное - платите! Только в этом году так холодно. Ходим в свитерах и теплых носках. Спим под тремя одеялами. И это норма?! - возмутилась Елена Витухина с улицы Братиславской, д. 23.

Напрашивается вывод, что ситуация с отоплением и изношенностью теплосетей с каждым годом не улучшается, как это пытаются представить в чиновничьих отчетах, а наоборот - усугубляется.

В 2023 году уже произошла череда крупных аварий на теплосетях. На фото - прорыв на улице Грибоедова 11 февраля.

Миллионы, сэкономленные на тепле

Серия журналистских расследований, проведенных редакцией с 2016 года (еще примеры здесь и здесь), показала: в холодные дни РМПТС умышленно подает в город теплоноситель с температурой заведомо ниже нормативной, то есть ниже договорного температурного графика, исполнение которого заложено в тариф и является обязательным для обеспечения качественного отопления. Ответы ТЭЦ как основных участников процесса теплоснабжения дают понять - пагубная практика продолжается.

Дягилевская ТЭЦ сообщила, какой температуры теплоноситель подавался в город по заказу РМПТС, но договорной температурный график не предоставила (это зависимость нормативной температуры в теплосети от температуры наружного воздуха). Поэтому «КП-Рязань» сравнила фактические значения, заявленные диспетчером РМПТС, с нормативными температурами самостоятельно - они размещены в открытом доступе в Схеме теплоснабжения Рязани (глава 1, пункт 2.1.2.6).

Тенденция такова, что при среднесуточной температуре воздуха ниже -5 градусов недогрев со стороны РМПТС был почти всегда. Во время морозов недопоставка тепла городу усиливалась. Самый яркий пример - период с 6 по 11 января, когда РМПТС заказывало Дягилевской ТЭЦ теплоноситель до 30% холоднее положенного. Особенно отчетливо это проявлялось 6 и 7 января, когда вместо 128,7 подавалось 90 градусов, а вместо 139,4 - вода с температурой 101 градус.

Это не только напрямую сказывается на качестве отопления жилого фонда, школ и детсадов, но и, очевидно, несет определенную выгоду для РМПТС в виде экономии на покупке тепловой энергии.

Согласно ответу Ново-Рязанской ТЭЦ, самые большие отклонения у РМПТС в ее зоне тоже наблюдались с 6 по 11 января, но этими днями они, конечно, не ограничивались и повторялись в другие периоды. В конце ноября - начале декабря 2022 года «Теплосеть» недогревала две недели подряд, и, например, 25 ноября, когда на улице было -5, заказала теплоноситель температурой 82 градуса вместо 90,2. Если перевести недопоставку тепла в рубли, то получится, что в этот день РМПТС сэкономило на рязанцах 2,3 млн рублей.

Как оказалось, это было только начало, и во второй половине декабря маховик недогревов продолжил раскручиваться. Так, 15 декабря РМПТС недодало тепла горожанам на 3,5 млн рублей (отклонение на 11,6 градуса), 19-го - на 4,3 млн рублей (14,4 градуса ниже нормативного температурного графика).

В пик холодов суммы экономии становились восьмизначными, а разница между нормативной и фактической температурами теплоносителя превышали 30 градусов. В итоге экономия РМПТС за прошедший период текущего отопительного сезона, по предварительной оценке, только в зоне «Новорязанки» составляет более 70 млн рублей!

Выбор рязанских чиновников: оправдывать недогревы, а не бороться с ними

Отдельного внимания заслуживает формальный ответ администрации Рязани на запрос редакции. Так как РМПТС - предприятие муниципальное, мэрия взяла за правило отвечать и за сетевиков тоже.

Данных о том, сколько тепла РМПТС поставило в город и как этот объем соотносится с нормативным, городские чиновники не предоставили: ни заявленной температуры теплоносителя, ни договорных температурных графиков. Вместо этого - бюрократическая отписка, а некоторые теоретические утверждения выглядят как попытка ввести читателя в заблуждение:

«Температура теплоносителя, подаваемого МУП «РМПТС» для систем централизованного теплоснабжения жилых домов, зависит от температуры наружного воздуха и подается согласно температурному графику, утвержденному Схемой теплоснабжения города Рязани», - вот только одна из фраз, создающих искаженное представление о нынешней ситуации.

Одна из немногих конкретных цифр в ответе: с 2018 года, то есть за пять лет, в Рязани капитально отремонтировали 46 участков магистральных тепловых сетей общей протяженностью 26,8 км. Если учесть, что протяженность сетей РМПТС в двухтрубном исчислении превышает 500 км и 86% из них изношены, это лишь капля в море. Хотя мэрия рапортует о более чем двукратном (!) снижении аварийности «в результате проведенных работ», проверить эти данные крайне сложно - как и поверить в них, ведь реальную плачевную ситуацию в начале 2023-го рязанцы прочувствовали на себе в полном объеме.

И это отнюдь не последнее сомнительное утверждение в ответе. К сожалению, администрация Рязани не подтвердила недопоставку тепла горожанам, а вместо борьбы с недогревами вновь постаралась их оправдать (см. «Подробно»).

Вместо послесловия

Впору вспомнить пример Курска, где в 2016 году местная мэрия и депутаты жестко критиковали теплоснабжающую организацию за недогревы, аналогичные рязанским, и добивались перерасчетов платы за отопление для населения. На областном уровне была даже создана специальная комиссия для выработки решений.

А что в Рязани? С 1 декабря 2022 года вновь повысились тарифы на тепло для населения - до 2727,36 руб. за 1 Гкал, что аж на 22% больше, чем в том же Курске. Позиция РМПТС и чиновников: никаких перерасчетов, несмотря на множество жалоб и многомиллионную экономию муниципального предприятия в связи с недогревами. Замена тепломагистралей происходит, в основном, за счет субсидий из областного бюджета и в недостаточном объеме. Тем временем годовая выручка РМПТС уже перевалила за 5 млрд рублей…

Настаиваем:

- МУП «РМПТС» должно соблюдать договорные температурные графики при поставке тепла горожанам;

- теплосети должны ремонтироваться в гораздо большем объеме с выделением капитальных вложений в рамках федеральных программ;

- при рассмотрении жалоб рязанцев на холод в квартирах и социальных учреждениях должны устанавливаться и устраняться реальные причины недогревов, а не констатироваться наличие или отсутствие +18 градусов в помещении.

Чтобы подтолкнуть реализацию этих шагов, добиться проведения проверок и конкретных разъяснений, «КП-Рязань» направляет запросы губернатору Рязанской области и областному правительству, управлениям ФАС, Роспотребнадзора и Ростехнадзора, региональной прокуратуре, Госжилинспекции, депутатам Рязгордумы и Рязоблдумы.

ПОДРОБНО

Изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха называется качественным методом регулирования тепловых режимов в городских сетях. Именно на него, согласно Схеме теплоснабжения Рязани, ориентируются все источники тепла и сетевики в городе (если говорить о централизованном отоплении).

В своем ответе мэрия упоминает о двух других методах - количественном и качественно-количественном, утверждая, что ими РМПТС тоже может пользоваться. Первый из них заключается в изменении расхода теплоносителя в тоннах, а второй - одновременно расхода и температуры.

В действительности основным является качественный метод, связанный с изменением температуры сетевой воды. Расход теплоносителя изменяется лишь во время аварий на теплосетях - из-за потерь и необходимости их восполнения.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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