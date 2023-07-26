Пожар на станции Сасово: горели вагоны с серой, эвакуированы 119 человек

Для ликвидации последствий ЧП привлекался пожарный поезд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Загоревшиеся вагоны с серой на станции Сасово в Рязанской области потушили. Площадь пожара составила 80 кв. м, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Снимок, сделанный на месте ЧП примерно в 8:20. Фото: Елена ВАКОРИНА в группе vk.com/publicsasovopodslyshano

Первая информация об инциденте поступило ведомству в 7:25, в 8:20 пожар удалось локализовать, а в 8:57 - ликвидировать. На месте работал пожарный поезд, а также пять пожарных машин. Людей пришлось эвакуировать:

«Для обеспечения безопасности на время тушения проведена эвакуация людей из вокзала и с привокзальной площади. Из ближайших домов эвакуировано 119 человек», - отмечают представители МЧС.

106 человек, по данным ведомства, на время ликвидации ЧП временно разместили в местной школе.

Территорию возле вокзала оцепляли. Фото: Дании КРАСАВИН в группе vk.com/publicsasovopodslyshano

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги утверждали, что «эвакуация пассажиров на вокзале не проводилась».

Также известно, что к месту происшествия направлена экологическая лаборатория. Необходимо замерить содержание загрязняющих веществ в воздухе на предмет превышения предельно допустимых концентраций.