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НовостиПроисшествия26 июля 2023 6:40

«Горят вагоны с серой». Серьезный пожар произошел на станции Сасово 26 июля

Вокзал оцепили в городе Сасово из-за горящих вагонов с серой
Источник:kp.ru
Вокзал оцепили в городе Сасово из-за горящих вагонов с серой. Фото: Дании КРАСАВИН в группе vk.com/publicsasovopodslyshano

Вокзал оцепили в городе Сасово из-за горящих вагонов с серой. Фото: Дании КРАСАВИН в группе vk.com/publicsasovopodslyshano

Утром 26 июля на железной дороге возле вокзала в городе Сасово Рязанской области произошел пожар. Местные жители сообщили, что горят вагоны с серой.

Пользователи разместили фотографии, на которых подъезд к вокзалу оцеплен полицией. Работают пожарные.

В пресс-службе Московской железной дороги подтвердили, что в 7:00 в нескольких вагонах на станции Сасово произошло задымление груза (серы). Оно локализовано. К ликвидации последствий привлечен пожарный поезд.

«Никто не пострадал, угрозы экологии нет. Эвакуация пассажиров на вокзале не проводилась», - утверждают представители МЖД.

Также отмечается, что расписание пассажирских и пригородных поездов из-за инцидента не изменилось.