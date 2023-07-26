В связи с возгоранием в вагонах с серой рязанской губернатор дал поручения

Утром 26 июля в составе, прибывшем на станцию Сасово в Рязанской области, загорелось несколько вагонов с серой. Фото: Елена ВАКОРИНА в группе vk.com/publicsasovopodslyshano

После пожара на станции Сасово, где горели вагоны с серой, губернатор Рязанской области Павел Малков дал ряд поручений. В частности, глава региона распорядился оказать всю необходимую поддержку эвакуированным жителям. Если понадобится, медицинскую помощь.

«Администрацией города Сасово организованы соответствующие мероприятия совместно с министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области, министерством здравоохранения региона», - комментирует пресс-служба областного правительства.

В кабмине подтвердили что из зоны ЧП эвакуированы 119 человек, в том числе два человека с ограниченными возможностями здоровья. Городские власти конкретизируют что это сотрудники железнодорожных предприятий и жители пятиэтажки, расположенной в 50 метрах от вокзала. Большую часть людей временно разместили в местной школе.

Как и сообщалось ранее, площадь пожара составила 80 квадратных метров.

«На месте происшествия лаборатория Роспотребнадзора произвела замер ПДК», - добавили в кабмине.

Выпустила заявление в связи с ситуацией и администрация города Сасово. Там рассказали, что руководство станции сообщило о задымлении в ЕДДС «как только поезд прибыл на станцию».

«При каких обстоятельствах и где началось задымление, будут выяснять правоохранительные органы», - отметили чиновники.

Жители пятиэтажки смогут вернуться в квартиры, когда станут известны результаты проб и если они не покажут превышений ПДК вредных веществ в воздухе.