Не только Первомайка: трубы в Рязани будут менять под улицами Новой, Грибоедова и другими

Летом 2023 года, как и всегда между отопительными сезонами, по городу меняют изношенные сети. Фото: администрация Рязани.

9 июня в Рязани начнется капитальный ремонт тепломагистрали под Первомайским проспектом, который сопряжен с ограничениями движения транспорта. Однако менять трубы РМПТС летом 2023 года планирует и на других участках.

Работы на улице Урицкого (у дома №27) и у Театра кукол, судя по обозначенным ранее датам, уже стартовали, на улице Семена Середы (у Музучилища) - анонсированы горадминистрацией на конец месяца.

Кроме того, РМПТС проводит закупки на капитальный ремонт участков в районе улиц Новая, Гагарина, Новоселов, Грибоедова и в ЦПКиО. Причем это уже вторая попытка - на предыдущие электронные аукционы не заявился ни один участник.

Судя по приложенным схемам, на некоторых участках работы в той или иной степени тоже будут связаны с ограничениями движения. Например, на улице Новой подлежащие замене трубы пролегают под проезжей частью напротив дома №68 и частично под улицей Белинского. Здесь срок строительно-монтажных работ обозначен с 24 июня по 27 июля. Стоимость - более 16,7 млн рублей.

Схема работ на улице Новой.

Участок в районе улицы Грибоедова, капремонт которого оценен в 30.4 млн рублей по большей части «спрятан» под кругом у мясокомбината и небольшим сквером в центре него - по диагонали к улице Попова. Предполагаемый срок проведения работ по проекту контракта - с 6 по 17 июля.

Капремонт на кругу у мясокомбината.

На Новоселов, исходя из схемы, будут менять теплотрассу между полосами движения у домов №28 и №30а, и поэтому каких-то серьезных ограничений едва ли стоит ждать. Максимальная стоимость контракта в данном случае 21,8 млн рублей.

Схема замены тепломагистрали на улице Новоселов.

Вдоль улицы Гагарина капремонт будет проходить напротив РГРТУ и тоже, по всей видимости, не на проезжей части, а вдоль нее у домов №74 - №72/3. Далее участок теплосетей вдается глубже во дворы, пересекая улицу 1-я Линия. Закупка объявлена на 9,4 млн рублей.