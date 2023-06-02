Закроют движение транспорта на улице Семена Середы в Рязани

В Рязани перекроют движение по улице Семена Середы.

С 23 июня 20:00 до 25 июня у дома №42 по улице Дзержинского (Рязанский музыкальный колледж имени Пироговых) со стороны улицы Семена Середы городские власти закроют движение транспорта, предупреждает пресс-служба администрации Рязани. Причина – капитальный ремонт магистральных тепловых сетей, расположенных на улице Семена Середы.

На время работ специалисты установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а место огородят.

«Администрация Рязани обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрута», - говорится в сообщении чиновников.