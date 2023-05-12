«Родители объявили войну нашим детям». Конфликт в Заборьевской школе затих, но не исчерпан

После забастовки родителей и огласки в СМИ конфликт в Заборьевской средней школе немного утих. КП-Рязань выяснила, как сейчас проходят уроки в проблемном 4 классе, и какие наказания понесли виновные.

«Как только директор выходит, они становятся неуправляемы»

28 апреля родители четырехклассников решились на забастовку, и несколько дней не водили детей в школу. По их словам, они долго терпели выходки трех неуправляемых девочек, которые регулярно срывали уроки, но последней каплей стало увольнение не выдержавшей хамства учеников пожилой классной руководительницы.

- Мы прочитали, что в Новосибирске родители объявили забастовку, и тоже решили пойти на отчаянный шаг. Сначала даже не рассчитывали на большую огласку, но благодаря вниманию общественности, нам удалось нормализовать ситуацию, - поделился Алексей (папа одного из учеников). – Теперь ждем ответа из прокуратуры Рязанского района. Надеемся, что они помогут нам окончательно разобраться в проблеме.

5 мая уволившаяся учительница поддалась на уговоры родителей, и написала заявление о восстановление на работе. Директор принял опытного педагога, и она вновь приступила к классному руководству. Как сообщили родители, сейчас на ее уроках организовано дежурство представителей администрации школы и родителей.

- Ситуация немного улучшилась. Девочки не проявляют такой явной агрессии, но все равно ведут себя немного расхлябано. Ни криков, ни срывов уроков уже нет. Давление на учительницу со стороны директора, как раньше, нет, - отметили родители.

Родители выдохнули:

- Ситуация стабилизировалась. Девочки ведут себя поприличнее, когда на уроках находятся родители и представители школы. Видимо они получили нагоняй после случая во время смотра строевой песни к 9 мая. Уже не проявляют явную агрессию ни к учителю, ни к ученикам.

Одна из наблюдательниц поделилась увиденным на уроке:

- Когда в классе присутствует директор или завуч, обстановка в классе сразу налаживается. Девочки стесняются. Они знают, что мы можем снимать их выходки на видео и ведут себя хорошо. Но как только директор или завуч выходят из класса, они начинают вести себя неуправляемо – огрызаться на учительницу, на родителей. На уроках громко говорят между собой, нецензурно выражаются, смеются.

Выговоры и взыскания

Региональное министерство образования вмешалось в разрешение конфликтной ситуации. Специалисты ведомства, а также районного управления образования и аппарата детского омбудсмена провели в школе собрание с участием родителей, педагогов, руководства.

В официальном ответе министерства, который попал в распоряжение редакции, говорится, что комиссия выявила системные недочеты в работе педагогов и руководства школы. Также установлено, что в школе недолжным образом была организована работа по соблюдению прав учащихся. В результате замдиректора по учебно-воспитательной работе и педагогу-психологу сделали выговор. На директора школы наложили дисциплинарное взыскание, также районному управлению министерство рекомендовало применить к директору административное взыскание за то, что довел ситуацию до конфликта.

«Ребенок категорически отказывается ходить в школу из-за учителя»

Мы связались с родителями девочек, которых обвиняют в «терроризме» класса и травле учительницы. По мнению матерей, дочери ведут себя так вынуждено, отзываясь на провокации учительницы.

После того, как классная руководительница восстановилась в должности, мама одной из девочек была вынуждена забрать ребенка из школы на время:

- Чтобы уберечь дочь от психологического давления со стороны учителя и травли со стороны детей, мне пришлось на время ее отправить в санаторий. Считаю, что в ситуации виновата учительница, даже сейчас продолжая ставить не соответствующие реальности оценки. Мой ребенок категорически отказывается ходить в школу из-за нее. Последнюю четверть учительница сильно придиралась. Теперь она вернулась и опять ведет занятия - у дочери стресс. Она каждый день, приходя из школы, плакала. При этом со мной на контакт классная руководительница не идет. Про наших девочек говорят, как про невменяемых, но психолог сказала, что мой ребенок адекватный и никаких претензий к ней нет. В сентябре мы переходим в среднюю школу, и к этой учительнице уже не будем иметь никакого отношения.

Мама еще одной проказницы недоумевает, почему учитель позволяет «троице» сидеть на уроках рядом, и уверена, что педагог сама провоцирует девочек на агрессию.

- Учительница постоянно придиралась к нашим девочкам. Почему-то она сажает их вместе, и с самого начала урока начинает провоцировать - говорит, какие они плохие. Но почему тогда у других учителей наши девочки ведут себя хорошо адекватно? У них в классе есть и другие дети, которые безобразничают, но к ним учитель снисходительна. Родители объявили войну нашим детям. Мою дочь притесняют даже по национальному признаку. А ведь у нее врожденный порок сердца, и однажды после конфликта в школе у нее подскочил пульс, вызывали скорую.

Также матери рассказали о двух недавних случаях, которые заставляют несколько иначе взглянуть на ситуацию:

- Недавно учительница сказала, что не хочет, чтобы наши дочери были на выпускных фотографиях. Моя дочь специально пошла в черном на фотосъемку, потому что знает - ее не хотят видеть на общешкольном снимке.

- Когда была пожарная тревога, всех детей повели на выход, а моя что-то пошутила по поводу телефона, и тогда учительница сказала, чтоб они оставались в раздевалке, а сама пошла на выход. А если бы это была не учебная, а настоящая тревога?

В Заборьевской школе на уроках дежурят представители педколлектива и родители

«Руководство школы не помогает учителям»

В разговоре с корреспондентом КП-Рязань, многие родители признались, что не планируют возвращать детей в эту школу 1 сентября 2023 года.

- Руководство школы не помогает учителям. Например, наша учительница просила директора помочь ей наладить дисциплину в классе, но ее проигнорировали. У нас трудные дети и они не знают границ дозволенного. Они знают, что им никогда и ничего не будет за их проступки. Мы с опаской водим детей в школу, но нам очень хочется остаться здесь. Конечно, при условии, что руководство будет более деятельным.

В то же время с нами поделились и положительными отзывами о школе.

- Директор мне понравился, и школа тоже очень нравится. В нашем классе, как и в целом в школе, как мне кажется, очень хорошая атмосфера. Гораздо лучше, чем в городской школе, куда мы раньше ходили, - поделилась мама шестиклассницы Анна.

Кто виноват и кто кого травит в Заборьевской школе, видимо, предстоит разобраться сотрудникам прокуратуры.