Концерт Шамана в Рязани - 2023 состоится 11 мая. Это новая дата Фото: Иван МАКЕЕВ

Концерт Шамана (SHAMAN) в Рязани, запланированный на 25 апреля, внезапно перенесли. О причинах переноса никто официально не комментирует.

«Уважаемые зрители, концерт SHAMAN в Рязани перенесен на 11 мая 2023 года. Все купленные билеты действительны на новую дату. Приносим свои искренние извинения за предоставленные неудобства», - лишь сообщили организаторы.

Новая дата выступления Шамана в Рязани. Афиши уже заменили.

Одной из возможных причин переноса концерта Шамана в Рязани можно назвать еще более уплотненный график выступлений. Так в афише певца добавился ряд городов Московской области. Так, например, согласно данным афиши на официальном сайте Шамана, 25 апреля вместо Рязани он будет выступать в Мытищах.

SHAMAN в Рязани исполнит все свои главные хиты - «Я русский», «Мы», «Встанем» и другие... Фото: Иван МАКЕЕВ

Тем временем напомним, что по состоянию на 8 апреля было продано около 80% зрительских мест во Дворце спорта «Олимпийский». Именно там 11 мая пройдет концерт SHAMAN в Рязани.