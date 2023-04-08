25 апреля 2023 года певец Ярослав Дронов, больше известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, даст концерт в рязанском ДС «Олимпийский». Фото: Иван МАКЕЕВ

На концерт SHAMAN в Рязани уже выкуплено около 80% зрительских мест. Об этом КП-Рязань сообщили в кассах Дворца спорта «Олимпийский». Цена на билеты варьируется от 3,5 до 7 тысяч рублей.

Сам Шаман и тексты его песен до сих пор вызывают неоднозначную реакцию - от восторга широким вокальным диапазоном исполнителя и патриотизмом до неприятия специфики образа и обвинений в неискренности. Однако продажи билетов в Рязани говорят сами за себя.

Концерт Шамана в Рязани состоится 25 апреля (подробнее о мероприятии).