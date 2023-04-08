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НовостиЗвезды8 апреля 2023 9:04

До концерта Шамана в Рязани осталось 18 дней. Продано около 80% билетов

На концерт SHAMAN в Рязани выкуплено около 80% зрительских мест
Анастасия ОВОДОВА
25 апреля 2023 года певец Ярослав Дронов, больше известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, даст концерт в рязанском ДС «Олимпийский».

25 апреля 2023 года певец Ярослав Дронов, больше известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, даст концерт в рязанском ДС «Олимпийский».

Фото: Иван МАКЕЕВ

На концерт SHAMAN в Рязани уже выкуплено около 80% зрительских мест. Об этом КП-Рязань сообщили в кассах Дворца спорта «Олимпийский». Цена на билеты варьируется от 3,5 до 7 тысяч рублей.

Сам Шаман и тексты его песен до сих пор вызывают неоднозначную реакцию - от восторга широким вокальным диапазоном исполнителя и патриотизмом до неприятия специфики образа и обвинений в неискренности. Однако продажи билетов в Рязани говорят сами за себя.

Концерт Шамана в Рязани состоится 25 апреля (подробнее о мероприятии).