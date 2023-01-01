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Происшествия1 января 2023 11:53

Что произошло в ночь на 1 января в Рязани

В ночь на 1 января 2023 года в Рязани из окна выпал мужчина, а жители жалуются на ядовитую вонь
Источник:kp.ru
Что произошло в ночь на 1 января в Рязани...

Что произошло в ночь на 1 января в Рязани...

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ночь на 1 января в Рязани из окна вывалился пьяный 32-летний рязанец. Все произошло в 03:16 в доме №6а по улице Зубковой. Бригада скорой медицинской помощи срочно госпитализировала мужчину в рязанскую ОКБ. У него диагностировали несколько серьезных переломов (читать подробнее).

В ночь на 1 января окраина Рязани вновь погрузилась в смрадную вонь. На фотографиях видно, как дым валит из труб одного из промышленных предприятий областного центра. Уже отреагировали общественники, но власти и прокуроры пока молчат (читать подробнее).

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