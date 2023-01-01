В новогоднюю ночь Рязань накрыла вонь промышленных предприятий.

В ночь на 1 января 2023 года микрорайон Дашково-Песочня вновь погрузился в смрадную вонь, сообщает «Рязанский формат».

«Ядовитый ветер на Рязань. С новым годом!» - говорится в сообщении.

На фотографиях, прикрепленных к посту, видно дым из труб одного из предприятий.

«Нет ничего святого для них. На улицу выйти опасно. Неужели именно сегодня им нужно увеличить выбросы?» - возмутился в социальных сетях руководитель общественного движения «Дышим чистым» Александр Суфранович.

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