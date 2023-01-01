В ночь на 1 января из окна на улице Зубковой выпал пьяный 32-летний рязанец. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ночь на 1 января в Областную клиническую больницу доставили пьяного 32-летнего рязанца. У мужчины медики зафиксировали закрытый перелом костей правой голени и закрытый перелом поясничного отдела позвоночника.

По информации Я62, ссылающегося на источник в экстренных службах, пострадавший в 03:16 вывалился из окна на втором этаже дома №6а по улице Зубковой.

Подробности происшествия уточняются.

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