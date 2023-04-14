Рязанская восьмиклассница, которую довела до слез из-за одежды директор-депутат, перевелась в другую школу

Светлана Ворнакова остается и.о. директора школы №62. Фото: Рязанская городская Дума.

Девочка, попавшая под жесткую критику и.о. директора школы №62 в Рязани Светланы Ворнаковой из-за одежды, перевелась в другую школу. Об этом КП-Рязань рассказал источник, знакомый с ситуацией. Связан ли перевод с январским скандалом, точно сказать нельзя, но мы не исключаем такую вероятность.

Светлана Ворнакова – депутат Рязанской городской Думы. Высшего педагогического образования, исходя из официальной биографии, не имеет. Во время морозов она, как утверждали очевидцы, обрушивалась с претензиями на учеников, носивших теплую одежду «не по форме». Светлану Евгеньевну обвиняли, что она отлавливала в коридоре одетых не по дресс-коду учеников, ставила рядом с учеником в форме и фотографировала на телефон.

«Я выложу это на всеобщее обозрение! Пусть все видят, какое ты невежество!», - такими словами, по версии рассказчика (с сохранением лексики), сопровождалось описанное действо. Причем, если верить автору, в повышенном тоне.

Одной из тех, чьим внешним видом публично выразила недовольство директор, была восьмиклассница Лиза (имя изменено). От натиска блюстительницы дресс-кода девочке даже стало плохо. В комментариях мама Лизы подтверждала:

«Это я заставила одеться ее потеплее, потому что ей совсем нельзя мерзнуть. А директор, не разобравшись, начала на нее кричать. Дочь мне позвонила и сказала, что от такого унижения она начала плакать, что спровоцировало очередной сердечный приступ. Она начала задыхаться от сильной боли в груди. Я приехала и забрала ребенка домой».

Женщина считает, что ее дочь была несправедливо унижена. В свою очередь, Ворнакова заверила КП-Рязань, что такого жесткого обращения с ученицей, как это описывают, с ее стороны не было. Истину должна была установить проверка:

«И.о. директора школы №62 Ворнаковой С.Е. применены методы воспитания, недопустимые при работе с учащимися, а также выявлены нарушения требований противопожарной безопасности (…). За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, возложенных на Ворнакову С.Е., объявлено замечание», - говорится в ответе администрации Рязани о результатах проверки.

Одновременно чиновники утверждают, что крики, оскорбления и унижения по отношению к детям со стороны Ворнаковой «не подтвердились». Тем не менее, в распоряжении КП-Рязань есть и другие свидетельства о непедагогичном поведении директора-депутата. Один из старшеклассников рассказал, как за пару дней до упомянутого выше инцидента Светлана Ворнакова якобы прямо на уроке отчитывала учеников по тому же поводу, причем не менее эксцентрично.

«Вы у меня голыми ходить по школе будете, если я скажу», - такая фраза, по словам школьника, прозвучала в кабинете, но точно установить ее авторство и достоверность невозможно.

Впору вспомнить о свежем случае в Чучковской средней школе, который одной из учениц повезло «поймать» на видео: учитель физкультуры во время субботника погнался за шестиклассницей, пнул ее, грубо толкнул и вдобавок обругал. Прокуратура сразу организовала проверку. Педагог не стал дожидаться окончания разбирательств и уволился. Тем временем Светлана Ворнакова остается при должности, хотя «недопустимые методы» подтвердились, а петиция за ее увольнение набрала больше 31 тыс. подписей.