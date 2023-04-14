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НовостиОбщество14 апреля 2023 5:45

«Иди отсюда, мартышка, пока пинка не дал». Вот за что лишился работы физрук из рязанской глубинки

Пнувший и толкнувший шестиклассницу учитель из поселка Чучково уволился
Источник:kp.ru
Грубо обошедшийся с ученицей педагог не стал дожидаться окончания разбирательств и написал заявление.

Грубо обошедшийся с ученицей педагог не стал дожидаться окончания разбирательств и написал заявление.

Учитель физкультуры, пнувший, грубо толкнувший и обругавший школьницу в поселке Чучково, уволился. О том, что мужчина принял такое решение, не дожидаясь результатов разбирательств, сообщает издание «Пресса».

«Иди отсюда мартышка, пока я тебе пинка не дал», - произнес физрук на видео, которое появилось в Telegram-канале «Рязанская власть» вечером 13 апреля. Оно быстро разошлось по социальным сетям.

О проведении проверки по поводу этого инцидента объявила прокуратура, которая вознамерилась «дать оценку исполнению требований законодательства об образовании при реализации учебного процесса».