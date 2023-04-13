Учитель физкультуры из Чучкова пнул и жестко толкнул школьницу.

В Чучкове учитель физкультуры поднял руку на свою ученицу. Видео появилось в Telegram-канале «Рязанская власть» 13 апреля.

На кадрах видно, что на субботнике взрослый мужчина сначала в адрес школьницы нецензурно выругался, а затем и вовсе накинулся, сильно пнув и толкнув девочку, а также ударил ее по шее.

- Так проходит образовательный процесс в Чучковской средней школе. В кадре, по словам мамы ученика, учитель физкультуры Гриханов Вадим Иванович, - говорится в посте.

Подробности инцидента уточняются.