Половодье в Рязани 2023: вода ушла с Окского проезда, но Мещеру по-прежнему затапливает

В Рязанской области по-прежнему затоплены 146 приусадебных участков.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

10 апреля отмечено понижение уровня Оки на трех рязанских гидропостах. У областного центра река отступила за сутки на 14 сантиметров. Уровень реки составляет 557 сантиметров над нулевой отметкой. У села Половское Спасского района река понизилась на 11 сантиметров – уровень составляет 860 сантиметров над нулевой отметкой. Начала убывать Ока и у Старой Рязани – минус 5 сантиметров за сутки. Нулевая отметка гидропоста здесь превышена на 641 сантиметр.

Еще на трех рязанских гидропостах, находящихся ниже по течению Оки, подъем по-прежнему продолжается. Наибольшим суточным приростом отметились гидропосты Касимова и Елатьмы – плюс 14 и 12 сантиметров соответственно (уровень над нулевой отметкой 612 и 501 см соответственно).

Продолжает свой размеренный подъем мещерская Пра. На гидропосту у деревни Деулино она повысилась на 1 сантиметра, в селе Борисково – на 3 сантиметра. Уровень нулевой отметки гидропостов в обоих случаях превышен чуть более чем на три метра.

На всех остальных реках Рязанской области продолжается понижение уровня, в том числе на Мошке.

Из водного плена за минувшие сутки высвободился низководный мост у скопинского села в Шелемишево на реке Ранове. В Рязани воды Оки ушли с Окского проезда – движение здесь восстановлено.

По состоянию на 10 апреля под водой остаются четыре низководных моста, шесть участков автомобильных дорог и 146 приусадебных участков. Водой отрезаны шесть населенных пунктов.

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