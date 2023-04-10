Движение по Окскому проезду в Рязани вновь откроют 10 апреля

Часть Окского проезда перекрыли 3 апреля. фото: администрация Рязани.

10 апреля в Рязани восстановят движение транспорта по Окскому проезду. Произойдет это ориентировочно в 16:00, сообщает пресс-служба администрации города.

«В настоящее время Дирекция благоустройства завершает уборку территории проезда», - информируют чиновники.

Окский проезд перекрыли 3 апреля из-за весеннего разлива, пустив ездивший там общественный транспорта по улицам Грибоедова и Есенина. Теперь, в связи со сходом половодья, ранее подтопленные территории освобождаются от воды.