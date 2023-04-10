Почти сто лет назад катастрофа на Оке под Рязанью унесла жизни 17 человек. Роковой рейс к открытию базара

Заметка в газете 1926 года. Коллаж: Ольга КУРЧЕВСКАЯ.

Разливы рек издревле меняли привычный уклад людей и всегда, помимо воспетой художниками и литераторами завораживающей красоты, приносили дополнительные риски.

Одна из наиболее трагических историй на вышедшей из берегов Оке произошла без малого 100 лет назад.

Значительно перегруженная

27 апреля 1926 года в рязанской губернской газете «Рабочий клич» появилась небольшая заметка, в которой сообщалось, что днем ранее (26 апреля) возле села Шумашь «потерпела аварию лодка с крестьянами из села Поляны, направляющимися с продуктами в Рязань». Из двадцати человек, находившихся на борту, утонули шестнадцать…

В следующем номере, вышедшем в свет 28 апреля, уточнялось, что в лодке в момент катастрофы находился 21 человек. До семнадцати человек увеличилось и количество погибших. Далее говорилось, что подоспевшая со станции узкоколейной железной дороги лодка подобрала цеплявшихся за жизнь мужчин и почти в беспамятстве доставила их на берег. Сухо и без лишних эмоций констатировалось: «принимаются меры к розыску тел утонувших».

Подробности катастрофы на Оке - а именно под таким названием фигурирует это происшествие в местной прессе того времени - удалось выяснить у выживших очевидцев.

Лодка вышла из села Поляны примерно в четыре часа утра с таким расчетом, чтобы плывшие на ней селяне успели попасть в Рязань «к началу базара». Помимо людей на борту, находилось большое количество молочных и других продуктов, предназначенных для продажи - всего около 15-20 пудов (1 пуд - 16,38 кг - Ред.). Небольшое судно, имея значительный перегруз, отошло от берега и направилось в сердце разлива…

Говорят, что в «порту отправления» и лодочников, и пассажиров предостерегали от опасного путешествия или убеждали, по крайней мере, немного разгрузить лодку, но слушать их никто не стал.

Роковая третья волна

Далее процитируем газету «Рабочий клич». Читаем:

«В четырех верстах от Полян имеется рукав, так называемая тишь. Лодка прошла это место и, когда вошла в зону окского течения, ее начало вертеть. За борт лодки хлестнула одна волна. Раздались голоса, что нужно выливать воду ведром, но никто из сидевших не двинулся, боясь за свои продукты. Налетела вторая волна - в лодке воды стало чуть не по колено. Началась паника. Кто-то предложил выбросить продукты, и опять никто не согласился. И, наконец, третья волна залила лодку совсем, и она пошла ко дну».

В показаниях говорится, что через какое-то время лодка вновь появилась на поверхности, но уже вверх дном. Сначала на реке держались порядка восьми-девяти человек. Одни хватались за весла и руль, другие пытались удержаться на воде, распластав по поверхности зимнюю одежду. Лодочник Василий Нистратов (один из четверых выживших) пробовал вытащить двух своих братьев, но, увы, тщетно. Помимо него в этой катастрофе спаслись лодочники Грачиков и Сусейкин, а также председатель сельсовета Юрин. Последний, несмотря на плохое самочувствие, и поведал подробности трагической истории.

Рязанская уездная милиция командировала в село Шумашь специального сотрудника для подробного выяснения всех обстоятельств.

Лишь 5 мая на отмели близ указанного выше села было обнаружено первое тело одного из утонувших - Дмитрия Нистратова. Далее погибших то по одиночке, то сразу по несколько человек находили в окрестностях Рязани вплоть до конца мая. Последние четыре почти разложившиеся трупа обнаружили на перекате Оки у села Новоселки.

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В катастрофе 26 апреля 1926 года утонули Максим Голубятников, Павел Москвин, Николай Собакин, Иван Антипкин, Мария Рубцова вместе с сыном Сергеем и дочкой Еленой, Семен Селиверстов, Климан Мудров, Сергей Деянов, Дмитрий и Иван Нистратовы, Екатерина Курсанова, Любовь Собакина, Дарья Курчанова, Прокопий Попов и Иван Устинкин.

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