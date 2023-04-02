В гости на лодке, рыбалка в огороде и хлеб от МЧС. Как справляются с разливом жители отрезанных сел в Рязанском районе

Как справляются с разливом жители отрезанных сел в Рязанском районе Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Жители двух старинных рязанских сел Заокское и Коростово в пойме Оки каждую весну ждут с волнением – отрежет их или нет разливом от «большой земли»? В этом году половодье в Рязанской области вывело реку из берегов, и уровень воды ко 2 апреля поднялся на 5,54 метров. Села превратились в острова, и попасть на них можно лишь на плавсредствах. «КП-Рязань» преодолела путь по «рязанскому морю» на катере и плавающем транспортере, чтобы увидеть, как выживают островитяне.

Жители Заокского привычны к таким видам. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

7,5 километров под водой

В первой половине разлива, пока уровень Оки не поднялся до пяти метров, по затопленной дороге курсировали грузовики и трактора. Ориентируясь на вешки, бесстрашные водители доставляли грузы, выручали в экстренных ситуациях. Водитель КамАЗа Дмитрий Аленушкин знает на этой дороге каждый камень, ведь он здесь родился и все детство бегал по заливным лугам, рыбачил, катался на велосипеде вдоль Оки. Родные места вселяют ему уверенность, и поэтому «капитан грузовика» отправляется в путь по водной глади даже по ночам.

- Мой дед в разлив переправлял людей, он плотником был и сам строил лодки, - рассказывает Дмитрий. – А я перевожу грузы во время половодья – продукты в местный магазин, свежий хлеб. У нас многие держат коров, и каждый день им нужно в город перевозить молочную продукцию. Такие грузы тоже доставляю. А вот людей стараюсь не перевозить, потому что большая ответственность. Хотя на всякий случай оборудовал в кузове лавочки. Если нужно срочно помочь, то соглашаюсь. Недавно, например, женщине, страдающей диабетом, стало плохо - поднялся сахар в крови. Нужно было незамедлительно госпитализировать. Я довез до моста, где ее уже ждала скорая. Спасли. А в прошлом году ко мне ночью обратилась глава поселковой администрации, мол, нужно выручить - грудному ребенку плохо, температура высокая поднялась. Поехал по темноте.

Местные жители перевозят на своих лодках. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Водители преодолевают 7,5 км подтопленной дороги, причем рельеф на местности не простой. Машины ездили до последнего, до 31 марта, – пока вода не поднялась буквально выше крыши грузовиков. Теперь наикратчайший путь от затопленных сел до асфальта у Шумаши - моторные лодки. У многих местных жителей есть эти плавсредства, и все готовы выручить соседей. Но в разлив лодочникам учиняют препоны инспекторы ГИМС, выписывают огромные штрафы. Как говорят местные жители, «придираются» – то права чуть просрочены, то техосмотр не пройден.

- Раньше инспекторы ГИМС к нам приезжали в Заокское и централизованно проводили техосмотр, а сейчас каждому надо везти лодку в ГИМС, но не у каждого есть такая возможность, - пояснили местные.

45 минут красоты

Вплоть до 31 марта жителей подтопленных сел перевозили централизованно на плавающем транспортере от МЧС, вдоль затопленной автомобильной дороги. Традиционный же способ перевозки людей на «острова» - на катерах от пристани около Рязанского Кремля. Но в этом году с выпуском катеров пришлось повременить из-за того, что в реке Трубеж образовались большие льдины и не давали возможности безопасно проплыть. Теперь лед растаял, и путь освободился. Организованы три рейса, и каждый способен перевезти до 70 человек. Цена билета на катер равна привычной для местных стоимости проезда на автобусе – 51 рубль.

Отправляются катера от пристани в Рязанском кремле. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Мы поднялись на борт, и вместе с местными жителями отчалили от пристани. Среди пассажиров -студенты, дети, работающие, пенсионеры и даже священник. Большинство едут налегке, а некоторые везут объемные пакеты с продуктами. 45 минут по водной глади разлившейся Оки пролетают незаметно, пока любуешься видами разлива, кремля, порта. На корме в лицо дует ветер и довольно прохладно. Чтобы согреться, можно спуститься в трюм и за столиком с комфортом наблюдать речные пейзажи в иллюминатор.

45 минут речного путешествия пролетают незаметно. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

По пути встречаются красивые пейзажи. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Когда за излучиной реки показалось Заокское, катер остановился посреди большой воды, у опознавательной метки. Здесь оборудовали временный причал, от которого нам предстоит преодолеть путь через подтопленные поля и выйти на берег села. Видим приближающийся плавательный транспортер, битком набитый пассажирами. Амфибия гудит и трещит, создает волну, зигзагами приближается к нам. Часть пути вездеход едет на гусеничном ходу по полю, а часть – плывет.

Переход с катера на транспортер - увлекательное приключение. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Стыковка происходит довольно быстро и плавно. С катера на транспортер перекидывают деревянный трап с периллами. Сначала на катер выходят пассажиры транспортера – они поплывут обратным рейсом в Рязань. Мы создаем коридор, выстраиваясь вдоль бортов. Местные жители приветствуют земляков - новых пассажиров, многие здороваются, пожимают руки. Когда транспортер освободился, приходит наш черед занимать в нем места. Люди выстраиваются по периметру, чтобы держаться за борт, и я тоже нашла местечко, чтобы ухватиться. Включается двигатель, раздается рев, и гигантская машина трогается с места. Ощущается мощь, и кажется, что мы в безопасности. Но сильные толчки при маневрах, заставляют держаться крепче. Несколько раз наступаю на ноги соседям, пытаясь ухватиться, цепляюсь за чью-то куртку. В общем, условия немного экстремальные, но все обошлось.

«В нашем магазине всего в изобилии»

На берегу многих встречают на машинах, чтобы отвезти до дома. Село довольно большое, главная улица протянулась на 2-3 километра, поэтому даже в условиях полной изоляции здесь продолжается движение транспорта. В Заокском живет более 1000 человек, в Коростово – еще 400. Кстати, до Коростово курсируют всего два катерных рейса в день, а добраться до Заокского можно только на лодке. Многие местные жители из Коростова на «моторках» ездят в гости друг к другу, посещают заокский магазин – все как обычно.

Дорога на Коростово ушла под воду. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В центре села расположен магазин «Лесок». Это огромный супермаркет, с отделом промтоваров. Заходим и не верим глазам – полки ломятся: молочная продукция, колбасы, рыба, крупы, овощи и фрукты, свежий хлеб...

- У нас товара в достатке. На полках мест свободных нет, в подсобке все забито. Сегодня МЧСники хлеб привезли свежий. Мы перед разливом всегда готовимся, стараемся сделать побольше заказов у поставщиков, - пояснили продавцы.

Покупатели выходят из магазина с полными пакетами. Многие предпочитают закупаться здесь, а не везти сумки на катере из Рязани.

- В нашем магазине всего в изобилии, несмотря на половодье. И молочка, и сухофрукты, свежее молоко, огурцы, мороженое, котлеты… – мы ни в чем не нуждаемся, - поделилась покупательница Надежда.

Многие из местных жителей держат коров. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

1 фельдшер на 700 человек

За здоровьем местных жителей на «острове» следит фельдшер Алина Макарова. На ее «участке» около 700 потенциальных пациентов. Девушка работает в Заокском с прошлой осени, сразу после выпуска из медколледжа, и это ее первый разлив. Медик буквально поселилась в ФАПе, питается в местной школе, а со стиркой помогают местные.

- Когда устраивалась на работу, меня сразу предупредили, что бывает разлив, но я не представляла, каких масштабов он может быть. Сейчас живу в селе безвылазно. Круглосуточно на связи. Я постоянно созваниваюсь с врачами из ЦРБ, коллеги подсказывают при сложных ситуациях. А за время разлива разное бывало. У одной женщины было предкомное состояние при диабете, нужна была срочная эвакуация. Я ей с трудом поставила капельницу, ведь вены в таком состоянии найти сложно. Было несколько случаев, когда эвакуировали больных на грузовых машинах, чтобы доставить до скорой, - рассказала медик.

Фельдшер Алина Макарова не покидает Заокское в разлив. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В основном местные обращаются в ФАП с обычной простудой или на процедуры. На особом контроле у фельдшера тяжело больные, пожилые, дети. В соседнее Коростово даже привезли пятидневного младенеца, которому необходим патронаж.

- Сейчас роста заболеваемости ОРВИ среди детей нет, школа ведь на каникулах. В самом начале разлива сделали пробу Манту всем 80 школьникам, - поделилась фельдшер.

Традиционно в местной школе начались каникулы, потому как около 40 детей приезжают на учебу из Коростово.

- Помню, в детстве всегда сильно ждал половодья, потому что на это время у нас каникулы в школе длинные. А теперь на время разлива учебу в университете не бросаю. Меня приютили друзья в Рязани. На выходные приехал домой, соскучился, - поделился студент 2 курса направления Реклама и связь с общественностью РГУ Максим Аржанов.

«Разлив сплачивает нас»

Вода окружила село со всех сторон, затопила футбольное поле, огороды, но дома местных жителей не тронуты. Житель Заокского Николай держит двух коров, и вода уже подходит к их сараю. Мужчина обеспокоен, куда перевозить буренок, если хлев зальет. Его огород уже на метр погрузился под воду. Но рыбак не унывает:

- Можно рыбачить прям в огороде. Сюда любая рыба заплыть может, даже щука. Недавно наловил таранки, подлещика, - делится Николай и показывает на снизки свежезасоленной рыбы.

Николай показывает улов. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Огороды погрузились под воду, и некоторые ловят здесь рыбу. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Глава администрации Заокского сельского поселения Нина Судачкова лично объезжает село, узнает о нуждах односельчан, интересуется их здоровьем. Ее телефон не замолкает – в разлив люди по любому вопросу звонят главе.

- В этом году разлив не самый большой. В 2013 году вода поднималась на 6,25 метра, а в 70-м году - выше семи метров. Четыре года воды не было и люди начали строиться, покупать землю. Но у нас вокруг река, озера, и вода здесь всегда будет. Без помощи местных жителей мы не справимся, у многих есть лодки. У принята взаимовыручка, мы живем как большая дружная семья, иначе мы бы не выжили. Разлив сплачивает нас!