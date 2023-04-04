Обвиняемого в убийстве Елены Логуновой ввели в зал суда. Вот как его встретили

4 апреля начался судебный процесс по делу об убийстве Елены Логуновой. Фото: ГТРК Ока.

21 марта в СИЗО города Рязани доставили Александра Логунова. Более полугода 29-летний обвиняемый в убийстве жены Елены (а также в распространении порнографии) находился в одном из следственных изоляторов Москвы. Теперь для свершения правосудия его привезли в родную Рязань.

Детективы и отказ от общения

В ожидании первого судебного заседания Логунова разместили в камере на одного человека.

- Сидит один, спокоен. Ни с кем не встречается - это его решение - только переписывается по внутренней почте с матерью, - рассказал КП-Рязань источник в правоохранительных органах. - Читает детективы.

Первое заседание в Железнодорожном районном суде Рязани прошло 4 апреля. Было оно в закрытом режиме.

- Поскольку рассмотрение уголовного дела может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства, рассмотрение дела пройдет в закрытом судебном заседании, - кратко прокомментировала пресс-секретарь суда Светлана Широкова.

Логунова в наручниках доставили в суд три сотрудника роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Рязанской области. Он был коротко подстрижен, в очках, а на руках блестели наручники.

На вопросы журналистов, зачем он убил Елену, Логунов не отвечал. Молча прошел в клетку и сел.

Пришла в суд и мама убитой девушки Наталия Кошелева. Если суду понадобятся ее показания, то она выступит в качестве потерпевшей.

Задержали Александра Логунова 30 августа в Рязани. К тому времени уже больше года ни следователи, ни полиция не могли выйти на след его исчезнувшей жены Елены Логуновой. Не было в деле и официального подозреваемого. Все думали, конечно, на Александра, судачили в социальных сетях, но предъявить что-то существенное правоохранительные органы не могли.

Начался судебный процесс по делу об убийстве Елены Логуновой. Фото: ГТРК Ока.

Когда стало известно, что Логунова подозревают, а потом и обвиняют в распространении порнографии через интернет, у обывателей сложилось впечатление, что вот, нашли, за что упечь, сейчас поднажмут - и он признается в убийстве супруги. Как объяснил КП-Рязань источник в правоохранительных органах, примерно так и произошло, только без «поднажатий» и прочих давлений.

В ожидании приговора

Обнаружили останки Елены Логуновой 7 октября 2022 года. Они небрежно валялись на берегу реки Тысья возле трассы М5 «Урал» в Спасском районе. А мама Елены без сомнений опознала украшения дочери, найденные там же.

После того как предварительное следствие завершилось, СК поделился фотографиями со следственного действия - проверка показаний на месте. На кадрах видно, как Логунов на манекене показывает, что сделал с Еленой: как он душит жертву на кухне, как помещает тело в ванную, а потом спускает труп в подпол.

По словам самого Логунова (из писем маме убитой жены), убивать Леночку он не хотел, произошла случайность, но версия следствия категорична - Логунов задушил Елену в ходе бытового конфликта…

Что же в действительности произошло 25 июля 2021 года в квартире на улице Черновицкой во всех подробностях, общественность узнает еще нескоро. Для этого, как минимум, должен вступить в законную силу приговор. Каким он будет, мы пока можем только гадать.

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Как все начиналось

Елена Кошелева (девичья фамилия) и Александр Логунов встретились в 2011 году. Они жили в одном подъезде, но познакомились в социальных сетях. Парень влюбился в скромную отличницу технологического колледжа и при каждом случае оказывал ей внимание - дарил цветы, подарки - и, как говорят их знакомые, очень красиво за ней ухаживал. Через три года после свадьбы, в 2019 году, у Александра и Елены родилась первая дочь, а за несколько месяцев до страшной трагедии родилась вторая девочка.