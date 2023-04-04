Начался судебный процесс по делу об убийстве Елены Логуновой. Вот как выглядит ее муж

Начался судебный процесс по делу об убийстве Елены Логуновой. Фото: ГТРК Ока.

Утром 4 апреля в Железнодорожном районном суде Рязани приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении Александра Логунова. Мужчину обвиняют в убийстве своей жены - Елены Логуновой, а также в 11 эпизодах распространения порнографии.

Так как при рассмотрении дела могут быть оглашены сведения об интимных сторонах жизни участников судопроизводства, суд проходит в закрытом режиме.

4 апреля начался судебный процесс по делу об убийстве Елены Логуновой. Фото: ГТРК Ока.

Александра Логунова в наручниках ввел в зал для заседаний конвой полиции из трех человек, на этажах дежурили судебные приставы. Обвиняемый был коротко подстрижен, в очках, и на вопросы журналистов не отвечал.

В качестве потерпевшей в суд прибыла и Наталия Кошелева – мама убитой девушки (читать подробнее с фото).