Мама Елены Логуновой приехала на первое заседание по делу об убийстве дочери. Фото: YA62.

Утром 4 апреля в Железнодорожном районном суде Рязани началось первое заседание по уголовному делу об убийстве Елены Логуновой. Приехала на заседание и Наталия Кошелева – мама убитой рязанки. На заседании она будет присутствовать в качестве потерпевшей, сообщает YA62.

Суд в отношении Александра Логунова, обвиняемого в убийстве жены, проходит в закрытом режиме. Так как кроме самого убийства Логунову вменяют еще 11 эпизодов распространения порнографии.

Дело рассматривается единолично судьей Олегом Прокофьевым.