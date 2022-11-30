«Сказала, что нам не надо быть вместе, и я вспылил». Как молодой вахтовик задушил рязанскую студентку-сироту

Рязанская студентка получила квартиру на окраине города. Там ее и убил бывший возлюбленный.

Стали известны подробности зверского убийства 20-летней рязанской студентки Виктории Вихровой. Сюжет о преступлении сняла телекомпания ТВЦ.

Обвиняемый 22-летний строитель-вахтовик признался, что пошел на убийство из-за ревности.

«Между нами состоялся разговор. Она сказала, что нам не нужно быть вместе, надо расстаться. Я вспылил и просто накинулся на нее», - рассказал следователям парень.

Он показал, как сел на девушку, накинул ей на шею удлинитель и задушил.

- Девушка сказала ему, с его слов, что они совершенно разные люди. К тому же он узнал, что у нее появился молодой человек, - рассказал заместитель руководителя Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Павел Горнов.

«Я не знал, что делать [после убийства], и от страха первое что пришло в голову, положить ее в бельевой ящик дивана», - продолжил обвиняемый, показывая, как прятал труп девушки.

Обнаружила тело студентки ее тетя. Женщина заволновалась, что девушка не отвечает на телефон, пропускает учебу в университете, поэтому пришла в квартиру. Дома никого не было, но проходя возле дивана, почувствовала неприятный запах. Открыла – и увидела Вику.

Тем временем вахтовик мчался на попутках в Воронежскую область. Он поменял сим-карту, старый телефон выбросил, и пытался скрыться в другом регионе. Там его рязанские оперативники и задержали.

Виктория дружила с парнем с раннего детства. Как сирота она получила двухкомнатную квартиру на окраине Рязани, где и жила вместе со своим будущим убийцей…

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