«Я был с ним в доме, но его не убивал». Убийца рязанского чиновника Романа Морукова не признал вину

Дом, где убили Романа Морукова. Фото: МК.

29 ноября в Спасском районном суде огласили обвинительный приговор по делу, рассмотренному с участием коллегии присяжных заседателей. На скамье подсудимых находился 64-летний рязанец. Его обвиняли в жестком убийстве человека.

Как сообщил КП-Рязань собственный источник, речь идет о гибели 50-летнего сотрудника министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области Романа Морукова.

Согласно обвинительному вердикту, 64-летний пьяный рязанец в ночь на 10 июля 2021 года клинком кухонного ножа (длина клинка – около 15 см) нанес чиновнику не менее семи ударов в шею, грудь, туловище. От множественных ран и потери крови мужчина скончался.

Известно, что накануне Моруков пригласил знакомого к себе домой в селе Выползово Спасского района. Во время распития алкоголя между приятелями произошел конфликт, в результате которого обвиняемый и схватился за нож.

Вину в убийстве пенсионер так и не признал. Он не отрицал, что 9 июля находился в доме Морукова на улице Приозерной, не отрицал, что они вдвоем распивали алкоголь. Но, по его словам, он потом уснул на крылечке, а когда проснулся и вошел в дом, Роман Моруков был мертв.

Обвиняемый всячески старался выставить себя в качестве случайного человека, которого хотят осудить только за то, что в тот вечер он находился в доме погибшего.

Но, благодаря четко спланированным действиям государственного обвинителя в рамках судебного следствия, коллегия присяжных заседателей посчитала, что вина подсудимого доказана, и постановила обвинительный вердикт.

Суд назначил пенсионеру наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!