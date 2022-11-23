Задушил кабелем и спрятал в диване. Рязанец показал, как убивал 20-летнюю студентку

Обвиняемый в убийстве рязанской студентки на видео показал, как убивал свою подругу.
Следователи опубликовали видео с проверки показаний на месте обвиняемого в убийстве 20-летней рязанской студентки. Ее парень подробно рассказал и показал, как задушил девушку кабелем сетевого удлинителя, а потом спрятал тело в нишу раскладного дивана.
Трагедия произошла 2 ноября, на следующий день после дня рождения студентки. Обнаружили тело с повреждениями в области шеи два дня спустя.
Эксперты определили, что погибла молодая хозяйка квартиры от механической асфиксии.
В короткие сроки следователи и оперативники установили, что к убийству причастен ее знакомый парень – 22-летний житель Захаровского района, с которым она ранее поддерживала близкие отношения.
В настоящее время обвиняемый в убийстве находится под стражей в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.
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