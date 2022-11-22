Обвиняемого в убийстве 20-летней рязанской студентки заключили под стражу

Молодой человек полностью признался в убийстве.

Следователи заключили под стражу молодого человека, который убил 20-летнюю студентку РГУ. Уроженец Захаровского района 2000 года рождения обвиняется по части 1 статьи 105 УК России, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Девушку с телесными повреждениями в области шеи обнаружили в ее квартире 4 ноября 2022 года. Проведенная экспертиза показала, что причиной смерти студентки стала механическая асфиксия. Следователи установили, что к гибели девушки может быть причастен ее знакомый, с которым она поддерживала отношения.

Молодого человека задержали. Он полностью сознался в убийстве и подробно рассказал и показал, как совершал преступление. Обвиняемого заключили под стражу.

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