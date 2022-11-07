Не стало 20-летней студентки РГУ Виктории Вихровой. Фото: ИЕН РГУ имени С. А. Есенина.
2 ноября в Рязани не стало студентки Института естественных наук РГУ им. Есенина Виктории Вихровой. Печальную весть принесли представители вуза.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Вихровой Виктории. Разделяем вместе с вами горечь утраты», - коротко говорится в некрологе.
Отметим, что 1 ноября девушке исполнилось 20 лет, на следующий день ее не стало.
В настоящее время следователи СК России по Рязанской области проводят проверку. Им предстоит установить точную причину смерти студентки, а также все обстоятельства случившегося.
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