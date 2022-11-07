Не стало 20-летней студентки РГУ Виктории Вихровой. Фото: ИЕН РГУ имени С. А. Есенина.

2 ноября в Рязани не стало студентки Института естественных наук РГУ им. Есенина Виктории Вихровой. Печальную весть принесли представители вуза.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Вихровой Виктории. Разделяем вместе с вами горечь утраты», - коротко говорится в некрологе.

Отметим, что 1 ноября девушке исполнилось 20 лет, на следующий день ее не стало.

В настоящее время следователи СК России по Рязанской области проводят проверку. Им предстоит установить точную причину смерти студентки, а также все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!