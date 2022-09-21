Новая школа на улице Свободы в Рязани: проект

Такой может быть новая школа №6 в Рязани на улице Свободы. Проект Васильевой Светланы и Кисина Андрея из Рязани.

В Рязани завершился конкурс архитектурных проектов для новой школы на 600 мест, которую собираются построить на улице Свободы.

Участники конкурса должны были показать свое видение будущей школы, учитывая определенные факторы:

- ограничение площади земельного участка;

- пересечение пешеходных связей по улицам: Право-Лыбедская, Фрунзе, Свободы и Лыбедского бульвара;

- историко-культурные и ландшафтные ограничения проектируемой территории;

- современные тенденции и актуальные нормативные требования к проектированию зданий школ.

На конкурс, который состоял из двух этапов, поступили 14 проектов. Их представили архитектурные бюро и творческие мастерские из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода, Воронежа, Иркутска, Кирова и Рязани. Сначала эксперты отобрали семь работ, указав, что в них учтены все вышеуказанные факторы.

Проект благоустройства прилегающей территории к новой школе №6 на улице Свободы.

«Бесспорно, какие бы работы не вышли в тройку финалистов, их необходимо будет дорабатывать при разработке проектно-сметной документации школы», - отметила в протоколе заседания жюри председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, она же являлась председателем жюри конкурса.

В результате голосования члены жюри отдали предпочтение следующим работам:

- 3 место – ООО «Лабва Прогрессив» – город Москва – 682 балла. Приз – 100 тысяч рублей;

- 2 место – ООО ПТАМ «Студия 7» – город Иркутск – 686 баллов. Приза – 200 тысяч рублей.

Победителем открытого архитектурного конкурса на лучшее архитектурно-градостроительное решение школы по ул. Свободы и благоустройства прилегающей территории Лыбедского бульвара признали проект Васильевой Светланы и Кисина Андрея из Рязани. Они набрали 716 баллов. Приз – 700 тысяч рублей.

Проект благоустройства прилегающей территории к новой школе №6.

Отмечается, что победителя в будущем могут рекомендовать заказчику для включения в авторский коллектив победителя торгов на получение права дальнейшей разработки проектно-сметной документации на строительство школы. Все это будет сопровождаться авторским контролем за разработкой проектной документации и субподряда.

«В этом случае проектное решение победителя конкурса включат в техническое задание на разработку проектной документации», - указано в протоколе.

«Для нашего города это первый опыт проведения подобного открытого архитектурного конкурса. Все представленные работы были достойны победы! Но по условиям конкурса жюри должно было определить троих призеров. Победу одержал авторский коллектив из Рязани. Поздравляем наших земляков! Их предложения лягут в основу при разработке проектной документации новой школы», - сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Новая школа на улице Свободы в Рязани: проект

Важное напоминание. В течение семи лет рязанская школа №6 должна покинуть историческое здание на улице Семинарской, 6. Таково условие мирового соглашения, которое заключили Рязанская епархия и горадминистрация.

Другими словами, церковные деятели через суды получили здание школы в собственность епархии.

«Но школа №6 с углубленным изучением французского языка продолжит работать в нем еще в течение семи лет. Для самой школы построят новое здание», - сказал в марте 2022 года бывший губернатор Николай Любимов.

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