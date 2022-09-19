«Настойчиво и принципиально». Для строительства рязанской школы городские власти ждут отмашки из Москвы

Здание школы №28 построено в 1923 году. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

В самом конце прошлого учебного года, 17 мая, в одном из зданий школы №28 (улица Бахмачеевская, 34, Мервино) в Рязани обвалился потолок. На втором этаже корпуса образовательного учреждения рухнула штукатурка, и только чудом никто не пострадал.

«Школа нужна и будет»

Спустя несколько дней на место приехала глава городской администрации Елена Сорокина. Она сообщила о предстоящем ремонте, но подчеркнула, что этими мерами «мы только поддерживаем здание». По словам Сорокиной, школа участвовала в отборе федерального концессионера «ПроШкола», но предпочтение в итоге отдали объекту в микрорайоне Семчино.

- Нужна новая школа. Мы в этом смысле открыты и честны. Новый отбор - мы сразу подаем заявку по школе в Мервино. Настойчиво и принципиально - школа нужна и будет, - пообещала в мае чиновница.

О том, что здание школы находится в очень плохом состоянии родители учеников говорят уже не первый год. Мама одного мальчика, посещающего образовательное учреждение, рассказала, что крыша протекает, а во время дождя по всему коридору ставят тазики.

- Никто ремонтировать не хочет, здание под снос, 1923 года постройки. Сначала говорили, что будут строить новую, теперь сообщили, что от этой идеи отказались. У родителей уже нет ни физических, ни моральных сил. Будем учиться, по всей видимости, в этих условиях. Наверно, до тех пор, пока кого-нибудь не прибьет, - поделилась женщина.

Только по чистой случайности в результате обрушения потолка никто не пострадал. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

«Соглашения можно заключать без проведения конкурса»

Но если новое здание школы так нужно Рязани, это признают даже городские власти, то почему с его строительством возникло так много проблем? «КП-Рязань» обратилась в компанию «ПроШкола», чтобы узнать, по каким принципам отбираются проекты для финансирования в рамках концессионного соглашения.

- Поручением президента РФ перед правительством страны и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» поставлена задача - обеспечить до 2024 года строительство не менее 1 300 школ в рамках реализации национального проекта «Образование». В том числе и с привлечением внебюджетных средств. Для этого ООО «ПроШкола», являющееся дочерним обществом «ВЭБ.РФ», и все его дочерние хозяйственные общества определены концессионерами, с которыми субъекты РФ или муниципальные образования могут без проведения конкурса заключать соглашения в рамках программы, - рассказала генеральный директор, член совета директоров «ПроШкола» Алиса Денисова.

«Решение о выборе концессионера принимает субъект РФ»

По словам Алисы Денисовой, субъект РФ в рамках объявленных отборов Минпросвещения России готовит заявку на получение субсидии.

- Рязанская область в рамках подготовки проектов к отбору «третьей» волны (объекты со сроком ввода до конца 2024 года - Ред.) совместно «ПроШколой» обеспечила подачу двух заявок: школы №28 и школы в районе Семчино. В соответствии с протокольным решением комиссии от 1 марта 2022 года отбор прошел один проект от Рязанской области - общеобразовательная школа на 1100 мест в районе Семчино, - сообщила гендиректор «ПроШкола».

В тоже время Алиса Александровна подчеркнула, что «ПроШкола» не проводит собственный отбор проектов, не может влиять на решение Минпросвещения РФ в части отбора проектов, поданных субъектами России на участие в отборе:

- «ПроШкола» не является монополистом в отрасли и выступает рыночным концессионером. Решение о выборе концессионера для своих проектов принимает субъект РФ.

Глава городской администрации лично контролировала ход ремонта. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Вместо послесловия

Другими словами, утверждение горадминистрации о том, что строительству школы мешает исключительно решение дочерней структуры «ВЭБ.РФ», является лишь отчасти верным. Ведь получив отказ (решение комиссии 1 марта 2022 года - Ред.) еще до случая с обрушившимся потолком, чиновники продолжают в своих ответах сообщать обеспокоенным родителям о «федеральном уровне», отказавшем рязанским детям в новой школе.

Однако никто не мешает местным властям пойти традиционной процедурой через открытый конкурс и построить школу своими силами. Но для муниципалитета такой путь намного сложнее. Он требует проведения торгов по закону о госзакупках. Гораздо проще сразу подписать соглашение с «ПроШколой» и гарантировать себе как финансирование проекта банками-акционерами, так и благосклонность Минпросвещения при отборе проектов на финансирование по госпрограмме.

СПРАВКА «КП»

Концессией называют договоренность между властями и частным инвестором, который вкладывается в создание государственного объекта, получая право пользоваться им в течение длительного периода и оказывать услуги на его базе.

Идеология концессионных соглашений состоит в том, что такая форма сотрудничества власти и бизнеса позволяет привлекать частные деньги для решения государственных задач. При этом бизнесмен «зашивает» в концессию свой финансовый интерес, и проект позволяет помимо создания пользы для общества извлекать прибыль.

На практике за концессиями в России часто скрываются госзакупки: государство полностью оплачивает строительство объекта, а потом еще в течение многих лет платит частнику за его содержание. Такого рода отношения иногда называют контрактом жизненного цикла.

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